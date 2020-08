Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/08/2020

Primeira Leitura (Jr 26,11-16.24)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

Naqueles dias, 11os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: “Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos”.

12Disse Jeremias aos dignitários e a todo o povo: “O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade através de todas as palavras que ouvistes. 13Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras, ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. 14Eu estou aqui, em vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo, 15mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes, pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos”.

16Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: “Este homem não merece ser condenado à morte; ele falou-nos em nome do Senhor, nosso Deus”. 24Jeremias passou a ter proteção de Aicam, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto.

Salmo Responsorial (Sl 68)

— No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor!

— Retirai-me deste lodo, pois me afundo! Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas! Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim!

— Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus! Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria!

— Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente! Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos.

Evangelho (Mt 14,1-12)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

1Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. 2Ele disse a seus servidores: “É João Batista, que ressuscitou dos mortos; e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele”. 3De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe.

4Pois João tinha dito a Herodes: “Não te é permitido tê-la como esposa”. 5Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. 6Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes 7que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse.

8Instigada pela mãe, ela disse: “Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista”. 9O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. 10E mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. 11Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou a sua mãe. 12Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus.

É preciso que os valores estejam firmes em nosso coração

“Pois João tinha dito a Herodes: ‘Não te é permitido tê-la como esposa’” (Mateus 14,4).

Sabemos que Herodes se juntou com Herodíades, a mulher de seu irmão. É muito importante, no meio de uma sociedade confusa, onde parece que tudo é permitido, não perdermos os valores, a direção e o essencial. Ainda que a sociedade diga que tudo nos é permitido, em Deus nem tudo nos é permitido. Em Deus nem tudo não só nos convém, mas não podemos atentar contra aquilo que é a verdade e a moral.

Não posso me apropriar daquilo que é do outro, sejam as coisas materiais. Quando o Mandamento diz para não cobiçar o que pertence ao outro, a extensão da compreensão do Mandamento são as coisas que pertencem ao outro: a esposa do outro, o esposo da outra, seja lá o que pertence a outra pessoa.

É preciso que os valores estejam bem firmes dentro do nosso coração, porque, senão, o coração cai em confusão. Quando o coração cai em confusão? Quando a cabeça não está em ordem e no lugar.

Herodes perdeu a cabeça por causa de Herodíades, e por isso ela colocou a sua filha para dançar para poder ganhar a cabeça de João Batista, e a cabeça dele foi dada em um prato.

Quanto é importante termos a cabeça no lugar! Escutamos, desde pequenos, nossos pais dizendo: “Meu filho, tenha juízo”, e é preciso mais do que nunca dizermos: “Tenhamos juízo”. O quanto o juízo é necessário para todas as coisas da vida! Quando a pessoa não tem juízo, ela age sem cabeça.

O juízo é o critério reto e correto, é a mente iluminada e direcionada. Tomemos cuidado, porque vivemos numa sociedade laxa, onde os princípios e os valores estão relaxados, e parece que tudo é permitido.

É importante cuidar dos impulsos da paixão, do coração, da mocidade, os impulsos que vêm em todas as épocas da nossa vida. Tudo está se normalizando com muita facilidade, não é questão de jogar pedras, julgar e condenar, mas é questão de colocar as coisas no seu lugar. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Ainda que você tenha passado por uma experiência errada na vida e depois tenha concertado, não pode dizer que aquilo que foi errado agora é certo.

Não podemos colocar como modelo e exaltar aquele que transformou suas experiências erradas em êxito de vida. Por isso, quando João disse a Herodes que não era permitido, é porque não era permitido, mas este seguiu o seu coração.

Um coração sem cabeça é um coração sem razão; um coração sem razão anda na contramão, comete muitos atropelos, acidentes, e os valores vão se perdendo.

Deus abençoe você!

