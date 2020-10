Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/10/2020

Primeira Leitura (Jó 19,21-27)

Leitura do Livro de Jó.

Disse Jó: 21“Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu! 22Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? 23Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição 24com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre! 25Eu sei que o meu redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó; 26e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. 27Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 26)

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes.

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes.

— Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão! Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram.

— Senhor é vossa face que eu procuro; não me escondais a vossa face! Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador!

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Lc 10,1-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. 2E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. 3Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. 4Não leveis bolsa nem sacola nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! 5Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ 6Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. 7Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa.

8Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, 9curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘O Reino de Deus está próximo de vós’.

10Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: 11‘Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o Reino de Deus está próximo!’ 12Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Anunciemos o Reino de Deus que ele aconteça entre nós

“O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir” (Lucas 10,1).

Jesus escolheu os Seus discípulos e os enviou para irem onde Ele mesmo deveria estar. Jesus quer estar em todos os lugares, em nossa casa, em nossa família. Jesus quer estar presente no meio de nós, a Sua presença amorosa se faz sentir em todo lugar que Ele foi acolhido e recebido, mas Ele mesmo envia os Seus para que, em Seu nome, esteja onde Ele precisa estar.

Precisamos juntos levar o amor de Deus, a Palavra de Deus, a presença de Jesus em todo canto e lugar; queremos Jesus em nossas casas, nos trabalhos, em todos os cantos da sociedade para transformar este mundo.

O Reino de Deus está no meio de nós, está muito próximo a nós, precisamos levar o Reino de Deus para que ele aconteça. É um desafio, Ele mandou Seus discípulos dois a dois. Que beleza se o casal, o homem e a mulher, anunciarem o Reino de Deus! Em primeiro lugar, no próprio lar, mas precisamos de casais evangelizadores, homens e mulheres que saem de suas casas e testemunham com a vida que Deus está no meio de nós. Precisamos de irmãos, irmãos de sangue, mas, sobretudo irmãos na fé, que se unam para anunciar o Evangelho. É tempo de proclamar a graça de Deus.

Em meio às tantas pessoas desanimadas, cansadas, decepcionadas, precisamos ser protagonistas da fé, sentinelas do Reino de Deus, precisamos anunciar com amor e sem destemor a presença de Deus no meio de nós. E digo mais, do modo como Jesus mesmo mandou: precisamos orar pelos doentes, precisamos levar esperança aos que estão enfermos e sofridos; orarmos pelos doentes e pelos enfermos.

O Reino de Deus está muito próximo a nós, precisamos levá-lo para que ele aconteça

Não lamente somente porque as pessoas estão ficando doentes; homens e mulheres de Deus levam a cura e a presença amorosa. Precisamos levar o Reino de Deus às pessoas e anunciar a proximidade de Deus no meio de nós. Seremos recebidos por alguns; ignorados por outros; seremos mal recebidos por tantos; mas o importante é que anunciemos o Reino de Deus.

Iniciamos, agora, o mês das missões; e todo batizado é missionário, é compromissado (ou deveria ser), para sermos discípulos: aqueles que aprendem; e missionários: aqueles que são enviados para anunciar e proclamar o Evangelho de Deus aos corações.

Olhemos para o exemplo formidável de Santa Teresinha, a padroeira das missões, foi do seu Carmelo que ela se tornou missionária pelo mundo inteiro, pela oração e pelo amor à salvação das almas. Tenhamos este mesmo ardor: o de querer conquistar muitos para Cristo, pelo nosso anúncio profético e testemunhal do Evangelho.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook