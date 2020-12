Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/12/2020

Primeira Leitura (Is 11,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naquele dia, 1nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor; 2sobre ele repousará o Espírito do Senhor: espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus; 3no temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer; 4mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos; fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mau com o sopro dos lábios. 5Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. 6O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. 7A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas; o leão comerá palha como o boi; 8a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa; e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. 9Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte: a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. 10Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 71)

— Nos seus dias, a justiça florirá; paz em abundância, para sempre.

— Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza! Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres.

— Nos seus dias, a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho! De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra!

— Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.

— Seja bendito o seu nome para sempre! E que dure como o sol sua memória! Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor!

Evangelho (Lc 10,21-24)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

21Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 22Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. 23Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes! 24Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Contemplemos o Reino dos Céus entre nós

“Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir” (Lucas 10,23-24).

Somos uma geração feliz, bem-aventurada e abençoada, porque os nossos olhos podem contemplar o Reino de Deus presente no meio de nós. Os nossos olhos podem ver o Senhor presente e agindo entre nós, os nossos ouvidos podem ouvir, e podemos testemunhar a graça de Deus que está no meio de nós.

Os profetas desejaram isso, os patriarcas ansiaram por esse dia, agora a nós foi dada essa graça, por isso só podemos agradecer ao Senhor, só podemos, assim como Jesus, louvar, bendizer, glorificar e adorar o nosso Pai, porque nos deu a graça de saborearmos o Reino de Deus presente no meio de nós.

Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade e não podemos nos comportar como muitos se comportaram na época de Jesus, porque muitos foram indiferentes, fizeram pouco-caso, não reconheceram, muitos ficaram fechados no seu mundo, no seu conhecimento, na sua religiosidade, na sua própria sabedoria, e não se abriram para a graça do Reino dos Céus.

Quanto maior for a nossa humildade, mais nos aproximamos do Reino dos Céus

Por isso que o Reino dos Céus é revelado aos pequeninos, aos pequenos que estão no meio de nós. Quando pegamos uma criança nos braços, vemos em cada uma delas manifestar o Reino de Deus, mas a nossa alma precisa ser como a de uma criança, precisamos ser pequenos, e Jesus ainda diz: pequeninos. Ou seja, uma alma que seja humilde, um coração que seja simples.

Quanto maior for a nossa humildade, mais nos aproximamos do Reino dos Céus. Quanto maior for o nosso orgulho e a nossa soberba, mais nos distanciamos de Deus, mais não tocamos na graça e assim não podemos ver, contemplar nem ouvir o Reino de Deus que está entre nós.

Quantas vezes não conseguimos ouvir Deus, quantos no meio de nós não escutam a graça e a Palavra de Deus revelada a nós. O mundo fechado no seu egoísmo, nas suas escolhas soberbas, não pode contemplar o Reino que está presente no meio de nós.

Neste tempo de graça que se chama Advento, é o Senhor que vem ao nosso encontro. Que tenhamos simplicidade e humildade de coração para acolher a Sua chegada no meio de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook