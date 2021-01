Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/01/2021

Primeira Leitura (1Jo 2,22-28)

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos: 22Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O Anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. 23Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. 24Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. 25E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. 26Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos.

27Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. 28Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança, quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 97)

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios! Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.

— O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça; recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel.

— Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!

Evangelho (Jo 1,19-28)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

19Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: “Quem és tu?” 20João confessou e não negou. Confessou: “Eu não sou o Messias”. 21Eles perguntaram: “Quem és, então? És Elias?” João respondeu: “Não sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”. 22Perguntaram então: “Quem és, afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?”

23João declarou: “Eu sou a voz que grita no deserto: ‘Aplainai o caminho do Senhor’” — conforme disse o profeta Isaías. 24Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus 25e perguntaram: “Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?”

26João respondeu: “Eu batizo com água; mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, 27e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias”. 28Isso aconteceu em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É preciso conhecer Jesus

“João respondeu: ‘Eu batizo com água; mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias’” (João 1,26-27).

As pessoas ficavam encantadas com João Batista, com a pregação e a firmeza de João, e as pessoas queriam acorrer a ele, mas Jesus já estava no meio deles, agindo, trabalhando e anunciando o Reino no meio do povo. Então, por isso as pessoas foram até João para perguntar se ele era o Messias ou quem era o Messias.

É claro que João disse de forma clara: “Eu não sou o Messias. Sou apenas aquele que prepara o caminho do Senhor. Sou uma voz gritando no deserto, apontando onde está o caminho e a direção, mas vocês precisam conhecer aquele que está no meio de vós”. O que João está dizendo para os seus discípulos e ao povo também está nos dizendo: precisamos conhecer Jesus, saber quem Ele é; precisamos ir ao encontro de Jesus, porque Ele é nosso Senhor e Salvador.

É preciso conhecer Jesus, porque é Ele quem nos batiza no poder do Espírito Santo

Às vezes, participamos das coisas de Deus, fazemos parte da Igreja, mas não conhecemos Jesus, não nos aproximamos d’Ele com toda a graça que Ele veio nos trazer. Tenho pedido a Deus como propósito de vida, inclusive para este ano que está começando, a graça de conhecer cada vez mais Jesus, conhecer de fato a Sua Palavra, conhecer a verdade que Ele trouxe, e uma vez conhecendo Jesus, amá-Lo mais ainda.

Nós só amamos aquilo que conhecemos de fato, ou senão não amamos com a intensidade na qual deveríamos amar. Portanto, permitamo-nos ter a graça de conhecer Jesus. Para conhecê-Lo é preciso ir ao Seu encontro, para conhecê-Lo é preciso colocar-se no encalço de Jesus, para conhecê-Lo é preciso cada vez mais refletir, meditar e, eu digo mais, escutar Jesus, porque no meio daquele povo muitos O viram, mas não O escutaram.

Temos muita dificuldade para escutar, porque vivemos em meio a tantas ocupações, barulhos, vivemos no mundo cheio de ruídos e, às vezes, não escutamos o essencial. Por isso, é João que está nos dizendo: é preciso conhecer Jesus, porque é Ele quem nos batiza no poder do Espírito Santo.

Deus abençoe você!