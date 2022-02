Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/02/2022

Primeira Leitura (Ml 3,1-4)

Leitura da Profecia de Malaquias.

Assim diz o Senhor: 1Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim; logo chegará ao seu templo o Dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos; 2e quem poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer?

Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros; 3e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata: assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor.

4Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus!

Responsório (Sl 23)

— O Rei da glória é o Senhor onipotente!

— O Rei da glória é o Senhor onipotente!

— “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar!”

— Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?”. “É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas!”

— “Ó portas, levantai vossos frontões! Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar!”

— Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?”. “O Rei da glória é o Senhor onipotente, o Rei da glória é o Senhor Deus do universo.”

Evangelho (Lc 2,22-40)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

22Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. 23Conforme está escrito na lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor”.

24Foram também oferecer o sacrifício — um par de rolas ou dois pombinhos — como está ordenado na Lei do Senhor. 25Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele 26e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor.

27Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, 28Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: 29“Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; 30porque meus olhos viram a tua salvação, 31que preparaste diante de todos os povos: 32luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel”.

33O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. 34Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: “Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. 35Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma”.

36Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. 37Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. 38Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.

39Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. 40O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava com ele.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor!

Ouça a Homilia

Assuma-se como um filho consagrado ao Senhor

“Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor: 'Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor'. Eles também oferecem o sacrifício — um par de rola ou dois pombinhos como está ordenado na Lei do Senhor” (Lucas 2,22-24).

A primeira ida de Jesus à Jerusalém acontece no episódio de hoje; celebramos com toda a Igreja a Festa da Apresentação do Senhor no Templo. Jesus vai, pela primeira vez, à Jerusalém como pré-figuração da Sua ida definitiva, quando Ele será imolado, quando Ele será submetido ao altar, quando Ele será a vítima do altar. Da mesma forma como o Filho de Deus, hoje, é apresentado no templo, um dia, Ele também será apresentado como vítima de expiação pelos nossos pecados.

Os pais de Jesus, Maria e José, são pessoas tementes a Deus, eles têm uma dimensão com uma dimensão espiritual diferente. Como é importante para os pais esta preocupação com a dimensão espiritual dos filhos. É claro, os pais se preocupam com o crescimento biológico, com a saúde física dos filhos, com uma preocupação com o alimento, mas nunca podem fazer o mais importante, que é uma dimensão espiritual, colocar o coração das crianças unidas ao coração de Deus.

O Filho de Deus foi consagrado, nós somos consagrados ao Senhor, pertencemos a Ele

Ir à casa do Senhor é um comprometimento de vida, é ofertar-se junto porque não era só um gesto de apresentação de Jesus, mas era a vida d'Ele, dizia a identidade de Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

“Foram à casa do Senhor a fim de apresentá-Lo”, Jesus será colocado diante da face de Deus para descobrir a Sua própria face de Filho, o eleito, o amado, o cordeiro de Deus que nós descobrimos na Sua entrega de vida. criança era consagrada ao Senhor, o Aquele gestonça fazer a todos primogênito era para todos nós pertencemos a Deus, era um dos jovens para fazer lembrar essa Deus; do primeiro filho até o último, todos pertencem a Deus. Reconhecer também a plena liberdade do homem, do primogênito e de todos os outros que se seguem porque eles são iguais ao Primogênito: todos são amados, todos são filhos filhos e consagrados ao Senhor.

O gesto que pais de Jesus cumpriu: um par de rolas ou dois pombinhos, como diz a Palavra, demonstra a simplicidade e aquilo que é essencial ao consagrar uma criança para Deus. nós vemos, hoje, nos nossos tempos, tanta preocupação com coisas exteriores. Por exemplo, no momento da família, presente de Deus não pode a festa, com como parte essencial da lembrança, aquela criança é entregue a Deus, ela é permissível de Deus, ela faz a criança. Isso é o mais importante! Não nos esquecemos nunca que é essencial porque, muitas vezes, nos perdemos naquilo que é supérfluo e mais importante nos esquecemos.

O Filho de Deus foi consagrado, nós somos consagrados ao Senhor, pertencemos a Ele. A nossa vida está nas Suas mãos!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!