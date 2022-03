Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/03/2022

Primeira Leitura (Jl 2,12-18)

Leitura da Profecia de Joel:

12“Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos; 13rasgai o coração, e não as vestes; e voltai para o Senhor, vosso Deus; ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo”.

14Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus?

15Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia; 16congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes; deixe o esposo seu aposento, e a esposa, seu leito.

17Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: “Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem”. Por que se haveria de dizer entre os povos: “Onde está o Deus deles?”

18Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 50)

— Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!

— Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!/ Na imensidão do vosso amor, purificai-me!/ Lavai-me todo inteiro do pecado/ e apagai completamente a minha culpa!

— Eu reconheço toda a minha iniquidade,/ o meu pecado está sempre à minha frente./ Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,/ pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

— Criai em mim um coração que seja puro,/ dai-me de novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,/ nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

— Dai-me de novo a alegria de ser salvo/ e confirmai-me com espírito generoso!/ Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,/ e minha boca anunciará vosso louvor!

Segunda Leitura (2Cor 5,20-21.6,1-2)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios:

Irmãos: 20Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus.

21Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus.

6,1Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, 2pois ele diz: “No momento favorável, eu te ouvi e, no dia da salvação, eu te socorri”. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Mt 6,1-6.16-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 1“Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus.

2Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 3Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, 4de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa.

5Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 6Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.

16Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. 17Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, 18para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Abra o seu coração para a transformação de vida

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus’” (Mateus 6,1).

Hoje, a Igreja celebra a Quarta-feira de Cinzas, o dia em que nós nos penitenciamos para dar início a essa nossa caminhada quaresmal. Todos nós buscamos algum reconhecimento daquilo que nós fazemos; certamente, todos nós temos isso. Quando fazemos alguma coisa, precisamos de confirmação, mas ser notado por alguém nem sempre é sinal de vaidade, porque, às vezes, temos essa necessidade de nos sentir vivos para alguém, que aquela pessoa nos note. Estamos no mundo e isso é normal, mas o amor livre de verdade é aquele que se alegra dentro, é aquele que age silenciosamente, aquele que não precisa do “muito obrigado”, dos aplausos, do reconhecimento. Esse sim é o amor livre, e é a esse tipo de amor que nós somos chamados, a essa maturidade.

Precisamos passar da lógica da aparência para a lógica da pertença. Quem quer aparecer fica sempre buscando as confirmações. Quem se sente parte de alguém só busca o bem desse alguém de forma gratuita. A diferença de viver da aparência e viver na pertença: buscar esses elogios e esses reconhecimentos, mas quando você pertence a alguém, busca somente o bem dessa pessoa.

Um desafio para os tempos atuais, para nós que temos aí o avanço das redes sociais. As pessoas ficam escravizadas pelos likes, comentários… Poste uma foto sua e não receba nenhum like, nenhum comentário, como vai ficar o seu interior? Como você ficaria se ninguém comentasse uma foto sua? Será que você ficaria em paz, ficaria tranquilo ou isso causaria em você um mal-estar? É um bom termômetro para você que usa muito a rede social, para saber se o seu coração está apegado a isso!

Se faltar amor no coração, nós vamos buscar em qualquer lugar uma forma de preencher esse vazio

Falta-nos muito mais discrição e menos ostentação. Vivemos no mundo da ostentação, mas para nós cristãos a discrição é muito boa. Pergunte ao seu coração se ele está se sentindo amado, porque, se faltar amor no coração, nós vamos buscar em qualquer lugar uma forma de preencher esse vazio. Então, quando estiver muito apegado às coisas exteriores, pergunte para o coração: “Você está se sentindo amado?”, “Está faltando alguma coisa?”, “Falta o amor de Deus aí?”.

Hoje, parece que é assim: se você não aparece, você não existe. Se você não está na rede social, se você não posta alguma coisa, parece que você não existe neste mundo. A vida espiritual que eu tenho, será que se tornou também para mim um espaço para me mostrar e colocar-me à mostra dos outros?

Hoje é Quarta-feira de Cinzas, os três temas do Evangelho: esmola, oração e jejum. Eu os faço para aparecer melhor, para me colocar melhor do que alguém? Tenho o espírito realmente do que é a esmola, do que é pensar no outro? A oração como lugar de encontro com Deus silencioso. Tenho o jejum como a experiência de colocar Cristo no centro da minha vida ou eu faço realmente todas essas práticas só por mera aparência?

Preciso fazer por amor a Deus, que me ama, que deu a vida por mim e que me ama até mesmo no escondimento, onde ninguém sabe. Ali, também quando posso fazer algo por Ele, os Seus olhos estão sobre mim, e um dia Ele me dará a justa recompensa, e eu não preciso correr atrás dessas recompensas humanas.

Vamos viver bem o tempo quaresmal, vamos abrir o nosso coração e receber, na testa, as cinzas, sinal de penitência e de transformação de vida.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.