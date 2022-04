Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/04/2022

Primeira Leitura (Jr 11,18-20)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

18Senhor, avisaste-me e eu entendi; fizeste-me saber as intrigas deles. 19Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim: “Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado”.

20E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 7)

— Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio.

— Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio: vinde salvar-me do inimigo, libertai-me! Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me!

— Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim! Ponde um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus-Justiça, vós que sondais os nossos rins e corações.

— O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz, e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia.

Evangelho (Jo 7,40-53)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 40ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: “Este é, verdadeiramente, o Profeta”. 41Outros diziam: “Ele é o Messias”. Mas alguns objetavam: “Porventura o Messias virá da Galileia? 42Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?”

43Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. 44Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. 45Então, os guardas do Templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: “Por que não o trouxestes?”

46Os guardas responderam: “Ninguém jamais falou como este homem”. 47Então os fariseus disseram-lhes: “Também vós vos deixastes enganar? 48Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? 49Mas esta gente que não conhece a Lei, é maldita!”

50Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: 51“Será que a nossa Lei julga alguém, antes de o ouvir e saber o que ele fez?” 52Eles responderam: “Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta”. 53E cada um voltou para sua casa.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Você é chamado a testemunhar Jesus Cristo

“Os guardas responderam: ‘Ninguém jamais falou como este homem’. Então os fariseus disseram-lhes: ‘Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a Lei, é maldita!’” (João 7,46-49).

Ao meditar esse trecho do Evangelho que acabei de ler, fiquei pensando sobre a lealdade desses guardas, os guardas do templo. Porque esses homens, certamente, ouviram muitas pessoas no templo, eles ouviram muitos dizendo que era o Messias, ouviram muitos dizendo que eram profetas enviados de Deus. Certamente, esses guardas que estavam constantemente no templo viram muita coisa, certamente eles sabiam muito bem identificar os enganadores, os falsos, aqueles que eram charlatões, que enganavam o povo.

Esses guardas tinham um olhar, uma atenção muito refinada para esse tipo de gente que frequentava o templo. Mas, veja bem, eu meditava: “Os guardas responderam: ‘Ninguém jamais falou como este homem’”, ou seja, de tudo que eles viram, Jesus era algo incomparável e, imediatamente, os fariseus disseram: “Vós vos deixastes enganar?”, pelo contrário, os guardas tiveram certamente um encontro com a pessoa de Jesus, eles foram tocados de um jeito que nenhum outro tinha feito antes. Como eu disse: muitos passaram por ali dizendo que eram enviados de Deus, mas foram esses guardas que experimentaram em Jesus uma forma totalmente nova de falar do Reino de Deus.

A pessoa de Jesus certamente ficou gravada no coração daqueles guardas, e como eu disse no início: tocou-me muito a lealdade desses guardas com o testemunho da verdade, a lealdade desses guardas com aquilo que lhes era próprio, ou seja, testemunhar um fato, um acontecimento, e eles disseram: “Ninguém nunca falou como este homem”.

Não tenha medo de testemunhar o que Jesus Cristo fez na sua vida

Agora, isso nos chama atenção porque também nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. Tenho certeza que Jesus entrou na sua vida, fez algo em você e em mim que nunca experimentamos antes, certamente realidades totalmente novas que provocaram dentro de nós um encanto, um amor, uma sedução que nos arrastou, de fato, para o seguimento de Jesus.

Faça memória disso hoje, mas, também fazendo memória, seja leal a isso que você experimentou. Como? Testemunhado no seu trabalho na sua família, com as pessoas que você convive. Não tenha medo de testemunhar o que Jesus Cristo fez na sua vida, mesmo que você seja um no meio de cinquenta, de cem ou de mil que digam o contrário, mas não deixe que essa voz se cale dentro do seu coração. Porque o perigo — e aqui está, muitas vezes, as tentações que nós vivenciamos — é de surgirem aqueles que buscam roubar essa experiência. Imediatamente os fariseus disseram: “Vocês também estão se deixando enganar?”.

Não permita isso! Você não foi enganado, Jesus não o enganou, o que você experimentou com Jesus foi real, verdadeiro, profundo e definitivo na sua vida. Então, não permita, por nada desse mundo, que isso seja roubado do seu coração.

Reforce, hoje, a sua fé e a sua confiança; renove, hoje, a partir da experiência com essa Palavra, a sua lealdade e a sua fidelidade ao que Jesus fez na sua vida. Ele entrou definitivamente e mudou os rumos da sua história, como mudou a vida desses guardas.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.