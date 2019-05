Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/05/2019

Primeira Leitura (At 5,27-33)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 27eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, 28dizendo: “Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinásseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem!”

29Então Pedro e os outros apóstolos responderam: “É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. 30O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. 31Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. 32E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem”. 33Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 33)

— Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.

— Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.

— Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor! Feliz o homem que tem nele o seu refúgio!

— Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta.

— Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta.

Evangelho (Jo 3,31-36)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

31“Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. 32Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. 33Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. 34De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o espírito sem medida.

35O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. 36Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus tem Palavras de vida eterna

“De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão” (João 3,34-35).

Tudo que é do Pai, tudo que Ele é e criou entregou nas mãos do Seu Filho único, Jesus; e entregou de tal forma, que Deus O enviou a nós com um Espírito sem medida, enviou-O repleto do Espírito, para que Ele comunicasse a nós o Seu Espírito.

Primeiro, Ele fala as palavras de Deus. Jesus é a própria Palavra de Deus encarnada, e da boca d’Ele a Palavra sai ao nosso encontro. Por isso, precisamos ouvir Jesus, acolhê-Lo e acolher as Suas Palavras.

Alguém pode dizer: “Eu acolhi Jesus. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador”. Mas não basta dizer que O acolheu, é preciso acolhê-Lo na sua totalidade e plenitude.

Quando aceitamos alguém, nós o acolhemos como ele é, do jeito dele, com aquilo que ele tem; e se acolhemos Jesus, precisamos acolher a Palavra d’Ele, precisamos ouvir as Palavras que saem d’Ele, porque é por meio dela que Ele vai permanecer em nós.

Abramos o nosso coração para acolher Jesus, pois só Ele tem Palavras de vida

Só Ele tem Palavras de vida eterna. Como nós temos sede de eternidade, de vida e de Deus! E essa nossa sede só é alimentada quando nos alimentamos de Jesus, quando nos abrimos à Palavra d’Ele e permitimos que ela entre e permaneça no nosso coração.

Escutemos, meditemos e nos debrucemos sobre a Palavra para que ela entre em nós. Não é perda de tempo, pelo contrário, é bênção e salvação para o nosso tempo dedicar um tempo precioso para ouvir Jesus por meio da Sua Palavra, deixar que ela penetre nos nossos ouvidos, porque somos distraídos, turbinados por problemas, dificuldades, aflições e preocupações.

Precisamos da Palavra d’Ele nos curando, libertando-nos e restaurando-nos como pessoas e como filhos de Deus.

Tornamo-nos verdadeiramente filhos de Deus quando a Palavra d’Ele está em nós. A Palavra d’Ele em nós tem nome e se chama Jesus, por isso o Pai nos deu o Seu Filho Jesus, para que Ele nos trouxesse a Palavra que nos liberta de tudo aquilo que nos prende, a Palavra que nos traz luz em meio a tanta escuridão que vivemos nesta vida.

Abramos o nosso coração para acolher Jesus, pois só Ele tem Palavras de vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook