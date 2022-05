Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/05/2022

Primeira Leitura (At 6,8-15)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 8Estêvão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com cirenenses e ale­xandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estêvão.

10Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. 11Então subornaram alguns indivíduos, que disseram: “Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moi­sés e contra Deus”. 12Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da Lei, que prenderam Estêvão e o conduziram ao Siné­drio.

13Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: “Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a Lei. 14E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu”.

15Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estêvão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 118,23-30)

— Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo.

— Que os poderosos reunidos me condenem; o que me importa é o vosso julgamento! Minha alegria é a vossa Aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos.

— Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes, ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade! Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios!

— Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente! Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos.

Evangelho (Jo 6,22-29)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. 22No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos.

23Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. 24Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum.

25Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?” 26Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo”. 28Então perguntaram: “Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?” 29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Jesus quer nos conduzir para o coração do Pai

Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?”. (Jo 6,24-25)

Existe uma busca por Jesus, uma procura, embora muitos não saibam o que estão buscando, embora muitos troquem o nome d’Ele por outras realidades, muitos O confundem ou busquem por Ele em lugares errados. Mas existe essa busca, e realmente essa multidão expressa o desejo do coração de cada ser humano por Deus, a busca por Ele, essa inquietude do coração do ser humano. Porque as multidões querem estar com Jesus, querem vê-Lo, aproximar-se d’Ele. Eu e você também buscamos o Senhor. Muitas vezes, nós também buscamos Jesus de uma maneira errada, de uma forma inconsciente, até mesmo ignorante. Mas o Senhor, na Sua bondade e misericórdia, Ele se deixa encontrar, Ele permite que nós nos aproximemos d’Ele.

Dentro do nosso coração e da nossa alma, existe aquele grito de socorro, aquela necessidade de encontrar o Senhor

Por isso o grito escondido por Jesus, muitas vezes, em outras realidades. Quantas pessoas estão procurando Jesus, e acabam buscando por Ele nas práticas orientais, através dos gurus, no esoterismo. Mas é porque, lá dentro do coração e da alma, existe aquele grito de socorro, aquela necessidade de encontrar o Senhor. O perigo é que, muitas vezes, é mais fácil esconder Jesus atrás de uma entidade, atrás de alguns fenômenos, porque assim, eu posso continuar a minha vida errada, porque Jesus “não vai me pedir nada”. Posso continuar bebendo, posso continuar me drogando, traindo a minha esposa, vivendo no adultério, fazendo coisas erradas; e muitas vezes vou continuando a vida, mas não encontro aquele Jesus que exige de mim uma mudança de vida, uma conversão sincera. Eu imagino que, praticando todas essas coisas erradas, depois, basta acender uma vela para o Senhor e “está tudo bem”. Não é assim!

A luz de Cristo brilhou na nossa vida justamente para nos trazer de volta. O amor de Jesus nos seduziu justamente para que nós ficássemos do lado d’Ele para sempre. Nós precisamos estar perto d’Ele para sempre. Por isso, a busca por Jesus tem a necessidade de uma direção.

Veja, essa multidão estava perdida, não sabia onde encontrar o Senhor. Os discípulos, pouco a pouco, foram educando essas pessoas para que elas encontrassem Jesus. Aqui, entra o nosso papel, porque nos também precisamos direcionar as pessoas para que elas encontrem Jesus, vivam a experiência com Ele e possam ter as suas vidas transformadas.

Nós precisamos ajudar as pessoas a entender que a vida com Jesus não é um bem-estar para nossa vida, pois estar com Ele não é só isso. Ele é uma forma de vida, um estilo de vida, um jeito de se comportar, de se colocar no mundo. Jesus Cristo é exigente, a vida de Jesus é exigente, porque Ele quer nos conduzir para o coração do Pai. Jesus não nos quer para as coisas da terra, não nos quer para as coisas de baixo. Ele nos quer para as coisas do alto, e para o alto exige subida, exige esforço, exige sacrifício, renúncia e conversão.

Busquemos o Senhor, de todo o nosso coração, e O encontremos definitivamente.

Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!