Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/06/2022

Primeira Leitura (At 22,30; 23,6-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 30querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles.

23,6Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: “Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos”. 7Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu.

8Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. 9Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da Lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: “Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele?”

10E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. 11Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: “Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 15)

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!

— Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor”. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos!

— Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.

— Eis por que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo; pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.

— Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Evangelho (Jo 17,20-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: 20“Pai santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra; 21para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste.

22Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um: 23eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. 24Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. 25Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste.

26Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Promova a unidade pensando nas necessidades do próximo

“Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: ‘Pai santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra; para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste’” (João 17,20-21).

Veja a oração que Jesus faz. Estamos — como disse ontem — nos chamados “discursos de despedida de Jesus”. E nosso Senhor faz uma oração ao Pai do Céu; Ele está rezando. Veja que bonito, somos alvos da preocupação amorosa de Jesus!

Jesus não está atento somente às necessidades daqueles discípulos que começaram com Ele; não são só os Doze que são alvos dessa oração de Jesus, mas Ele estende essa oração para todos aqueles que iriam acreditar no Seu nome. Ou seja, eu e você, somos alvos da preocupação amorosa de Jesus.

E aqui uma preocupação que é sadia, uma preocupação que deveria nos ensinar muito: quando penso no outro, quando me coloco no lugar do outro, esqueço de mim e preocupo-me com o outro. Essa é uma preocupação muito sadia que todos nós deveríamos experimentar mais vezes.

Muitas vezes, preocupamo-nos com coisas tão inúteis, preocupamo-nos somente com as nossas necessidades, com o nosso próprio umbigo, e isso nos faz tanto mal, isso nos tira a paz. Mas essa sadia preocupação com o outro nos ajuda tanto. Há mais de dois mil anos, eu era conteúdo da oração de Jesus. Isso é muito forte, há mais de dois mil anos, eu e você, éramos conteúdo da oração de Jesus, Ele nos colocou diante do Pai do Céu.

Promova a unidade pensando mais no outro, esquecendo-se um pouco mais de você

Jesus queria que eu e você nos sentíssemos justamente dentro daquele grupo, aquele grupo amado, tão amado por Ele, fazendo parte justamente do número dos Seus discípulos amados. Antes de mim, quantos vieram; agora, depois de mim também, quantos virão. Isso nos ensina muito, ensina-nos a comunhão, ensina-nos a pensar no outro, ensina-nos a sair de nós mesmos e a expandir um pouco mais o nosso olhar numa atenção também às necessidades do outro.

Veja que coisa linda, essa unidade ininterrupta, ou seja, durante todos esses anos, todos esses séculos, a unidade querida por Jesus foi mantida: a unidade dentro do coração e a unidade fora com os irmãos.

Temos como modelo a Santíssima Trindade, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a comunhão de amor entre as três pessoas da Santíssima Trindade. A comunhão se torna para nós um espelho, um modelo para que nós também imitemos porque o Pai está totalmente voltado para o Filho, o Filho totalmente voltado para o Pai e para o Espírito; o Espírito totalmente voltado para o Pai e para o Filho.

Essa comunhão de amor nos fala muito, também precisamos cultivar essa unidade, unidade querida por Jesus, unidade que Jesus rezou para que justamente acontecesse. Então, responsabilidade nas nossas mãos de promover essa unidade, não na realidade macro, muito distante de nós, mas na realidade micro, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho na sua escola, na sua faculdade, com as pessoas com as quais você convive. Promova a unidade pensando mais no outro, esquecendo-se um pouco mais de você e lembrando um pouco mais das necessidades do nosso irmão.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote