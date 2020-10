Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 02/10/2020

Primeira Leitura (Êx 23,20-23)

Leitura do Livro do Êxodo.

Assim diz o Senhor: 20“Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. 21Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. 22Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. 23O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 90)

— O Senhor deu uma ordem aos seus Anjos, para em todos os caminhos te guardarem.

— Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”.

— Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas, defender-te.

— Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia; nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia.

— Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor deu uma ordem a seus Anjos para em todos os caminhos te guardarem.

Evangelho (Mt 18,1-5.10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquela hora, 1os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no Reino dos Céus?” 2Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles 3e disse: “Em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no Reino dos Céus. 4Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. 5E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. 10Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Os anjos trazem a presença de Deus até nós

“Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus” (Mateus 18,10).

Celebramos, hoje, a graça da presença de Deus no meio de nós através dos Seus anjos. A palavra “anjo” quer dizer “mensageiro”, mensageiro de presença, ou seja, a mensagem de Deus é a Sua presença na vida de cada um de nós.

Uma das coisas mais belas da natureza de Deus é que, no momento em que fomos concebidos, no ventre da nossa mãe, Ele já marcou presença em nossa vida, nos dando um anjo guardião, anjo custódio, anjo companheiro, anjo da guarda, o nome é o que menos importa, a realidade é o que mais interessa, é a presença de Deus na nossa vida.

É para nos dizer que não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos nesta vida, mas Ele mesmo ordenou aos Seus anjos que nos guardem e nos acompanhem em todos os caminhos da vida. Às vezes, ainda não paramos para prestarmos atenção nessa realidade, para contemplarmos, para testemunharmos e sentirmos a presença amorosa de Deus em nossa vida.

Os anjos de Deus estão no meio de nós. E que graça poder dizer: “Eu tenho um anjo que é somente meu”! Assim como o amor de Deus é personal, é para cada um de maneira individual, o anjo que Ele dá a cada um é um anjo amigo, anjo presença divina, anjo que está conosco para o que der e vier, desde o momento da nossa concepção.

Quanto mais puros buscarmos ser na integridade da vida, mais os anjos poderão nos acompanhar

Não podemos desprezar a vida humana de forma alguma, desde que ela foi concebida no ventre de uma mãe, ela tem de ser respeitada e amada, porque ali é uma presença e uma vida divina; porque ali Deus se faz presente; porque ali Deus presenteou a existência com seu próprio anjo da guarda para acompanhar essa vida.

Outra coisa importante a ser dita é que precisamos respeitar, valorizar e, sobretudo, contemplar essa presença angelical em nossa vida. Às vezes, reclamamos… “Por que passamos por isso?” ou “Onde estava o nosso anjo”. O nosso anjo está conosco onde quer que estejamos, mas se não o respeitamos, não o valorizamos; se não invocamos a sua presença, se não nos entregamos e não obedecemos, os anjos não podem fazer muita coisa por nós.

Se você está dirigindo e corre mais do que deve, nem o anjo vai te acompanhar; se você está se embriagando, manchando o seu corpo, se você está levando a sua vida de uma forma desnorteada, errada e pecaminosa, nem os anjos dão conta.

Respeitemos essa presença amorosa de Deus na vida de cada um de nós, pois os anjos são puro Espírito, presença pura de Deus em nós. O quanto é importante valorizarmos a pureza de alma, de pensamentos e sentimentos.

Quanto mais puros buscarmos ser na integridade da vida, mais os anjos poderão nos acompanhar, e a companhia deles será cada vez mais lúcida na vida de cada um de nós.

Deus abençoe você!