Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/01/2021

Primeira Leitura (Is 60,1-6)

Leitura do Livro do profeta Isaías:

1Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. 2Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos; mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. 3Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. 4Levanta os olhos ao redor e vê: todos se reuniram e vieram a ti; teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. 5Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações; 6será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir; virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 71)

— As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!

— Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,/ vossa justiça ao descendente da realeza!/ Com justiça ele governe o vosso povo,/ com equidade ele julgue os vossos pobres.

— Nos seus dias a justiça florirá e grande paz,/ até que a lua perca o brilho!/ De mar a mar estenderá o seu domínio,/ e desde o rio até os confins de toda a terra!

— Os reis de Társis e das ilhas hão de vir/ e oferecer-lhe seus presentes e seus dons;/ e também os reis de Seba e de Sabá/ hão de trazer-lhe oferendas e tributos./ Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,/ e todas as nações hão de servi-lo.

— Libertará o indigente que suplica,/ e o pobre ao qual ninguém quer ajudar./ Terá pena do indigente e do infeliz,/ e a vida dos humildes salvará.

Segunda Leitura (Ef 3,2-3a.5-6)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios:

Irmãos: 2Se ao menos soubésseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, 3ae como, por revelação, tive conhecimento do mistério. 5Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas: 6os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Mt 2,1-12)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós!

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

1Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, 2perguntando: “Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”.

3Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. 4Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da Lei4, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. 5Eles responderam: “Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: 6E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo”.

7Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. 8Depois os enviou a Belém, dizendo: “Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo”.

9Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. 10Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. 11Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. 12Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Reconheçamos Jesus como nosso único Salvador

Hoje, temos a graça de celebrar a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus ao mundo, porque quem tem a graça de receber Jesus são Seus pais em primeiro lugar; é Maria o lugar da morada de Deus; é José seu pai adotivo, é essa família sagrada que pode, em primeiro lugar, reconhecer, adorar e amar a presença de Deus no meio de nós, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador.

Jesus veio como luz, e a luz d’Ele veio para brilhar sobre a vida de todos os homens e mulheres, por isso Deus se manifesta para Sua família e também para aqueles que estão distantes, e os que estão distantes são representados, justamente, pelos magos que vão ao encontro d’Ele.

Quando encontram Jesus, esses magos se prostram diante d’Ele para adorá-Lo, eles se ajoelham na presença do Senhor e, uma vez que O adoram, reconhecem-No como Senhor e Salvador. Os magos representam todos os homens e mulheres com sede de Deus, com sede de encontrar a única verdade que salva.

Quando nosso coração se voltar para amar Jesus como único Salvador, Ele vai nos dar a direção de que a nossa vida precisa

Que o nosso coração esteja cada vez mais sedento e faminto de conhecer e encontrar a verdade. E não há verdade que nos salva a não ser Jesus, não há verdade que nos liberta a não ser Jesus.

Às vezes, percebemos, nos tempos em que estamos vivendo, as pessoas gastando suas energias, seu intelecto e suas forças em busca de um sentido para a vida, e isso acontece de diversas maneiras; eu até as oriento, mas não posso direcioná-las, a não ser para que nós possamos ir ao encontro de Jesus.

É aos pés d’Ele que está a nossa salvação, é aos pés de Jesus que está o sentido da nossa vida. Precisamos muito, a exemplo dos magos, suplicar a Deus que nos conceda um coração adorador, um coração que ame e se volte, um coração que não tenha nenhum outro amor em primeiro lugar a não ser Jesus.

Encontramo-nos tantas vezes perdidos na vida, porque colocamos outros amores à frente, ao lado ou no lugar de Jesus. Quando o nosso coração se voltar para amar e adorar Jesus como único Senhor e Salvador, Ele vai dar a direção e a luz de que a nossa vida tanto precisa a cada dia.

Deus abençoe você!