Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/03/2022

Primeira Leitura (Dt 30,15-20)

Leitura do Livro do Deuteronômio.

Moisés falou ao povo dizendo: 15“Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. 16Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para possuí-la.

17Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, 18eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão, para ocupá-la.

19Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, 20amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a ele — pois ele é a tua vida e prolonga os teus dias —, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaac e Jacó”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 1)

— É feliz quem a Deus se confia!

— Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos; que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.

— Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada; ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar.

— Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.

Evangelho (Lc 9,22-25)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 22“O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia”.

23Depois Jesus disse a todos: “Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. 24Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará.

25Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo?”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O projeto da vida de Jesus está diante dos seus olhos

Seguir um vencedor, seguir um campeão é maravilhoso, é muito bom; mas seguir um rejeitado é muito difícil! E olha: o projeto de Jesus está aqui, o projeto da vida de Jesus está diante dos nossos olhos, nessas palavras do Evangelho. Veja qual é o projeto de Jesus: sofrimento, rejeição, morte e ressurreição.

O projeto abarca toda a vida de Jesus, toda a Sua existência terrena e também o momento da Sua glorificação. Por isso, é importante, na nossa vida cristã, não rejeitarmos nada, porque seguimos os passos de Jesus, demos a nossa vida para Ele, queremos segui-Lo de perto, queremos ser discípulos, não somos multidão. Então, também nós somos chamados a percorrer essa via de ascese. Por isso, as escolhas na vida de Cristo sempre comportaram um “caminhar e nadar contra a correnteza”, porque Jesus sempre foi sinal de contradição, já estava na profecia quando Ele foi apresentado ao templo.

As escolhas de Jesus comportaram sempre essa contradição. Na nossa vida também não vai ser diferente a escolha por Jesus, querer imitá-Lo vai comportar, na minha vida, essas contradições. Elas podem estar muito perto de você, pode estar dentro da sua casa, da sua família, pode estar no seu ambiente de trabalho, pode estar num grupo muito restrito de pessoas perto de você.

Tem uma literatura muito conhecida de todos nós, um livro chamado: “A imitação de Cristo”, ele é de Tomás de Kempis do século XVI. Esse livro é um compêndio, na verdade, de vida espiritual, cujo conteúdo, o principal empenho é: meditar sobre a vida de Cristo, livres da cegueira do coração; assim é o começo do livro.

Porque o nosso coração pode viver cego, não querer sofrimento, não querer rejeição, não querer passar pelos mesmos passos de Nosso Senhor. Às vezes, queremos pular etapas, quando o sofrimento bate à nossa porta: “Vamos pular essa etapa?”, “Vamos já para a ressurreição?”, “Vamos já para a glória?”, porque o sofrimento e a aprovação é muito doloroso, mas na imitação de Cristo não dá para pular etapas.

Precisamos percorrer o itinerário que fez nosso Senhor, porque é um itinerário completamente seguro. Para que nós cheguemos à ressurreição com Jesus, precisamos passar por todas essas etapas. “Então, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto e ressuscitar no terceiro dia”, esse é o projeto de Jesus.

Você quer participar desse projeto? Isso aqui não é masoquismo, isso aqui não é aderir ao sofrimento de uma forma banal ou inconsequente. Não! Isso é vida cristã, isso é querer assimilar a nossa vida à vida de Jesus. Se o sofrimento bater à sua porta, não importa, porque o Mestre vai estar te tomando nos braços, para que você passe com Ele essa etapa e chegue à ressurreição.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.