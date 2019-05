Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/05/2019

Primeira Leitura (1Cor 15,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

1Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estais firmes. 2Por ele sois salvos, se o estais guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão.

3Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; 4que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras’; 5e que apareceu a Cefas e, depois, aos Doze.

6Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Jo 14,6-14)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: 6“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 7Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes”.

8Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” 9Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai’? 10Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. 11Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. 12Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, 13e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É Jesus o único caminho que nos leva para o Céu

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim” (João 14,6).

Que a bênção de Deus esteja em nossos corações! Temos a graça de celebrar, no dia de hoje, a Festa de São Filipe e São Tiago Menor, dois apóstolos do Cordeiro. É Filipe quem interroga Jesus e pede que Ele mostre o Pai para eles.

A resposta de Jesus para Filipe é: “Há tanto tempo estou convosco e você ainda me pede: ‘Mostra-nos o Pai’”. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo: “Estou há tanto tempo apontando quem é o Pai, mostrando que estou no Pai e que temos uma comunhão de vida, de entrega, de unidade e natureza, e você ainda não conseguiu ver?”.

Hoje, queremos nos aproximar de Jesus, o caminho que nos leva para o Céu. Não há outro caminho que nos salva, não há outro meio para atingirmos a salvação. A salvação que queremos é a salvação eterna. Quando ainda nos encontramos perdidos na vida, precisamos nos encontrar com Jesus. Ele já nos encontrou e vem se encontrar conosco. O que precisamos agora é trilhar o Seu caminho, seguir a Sua vida e ter a vida d’Ele em nós. Quando Jesus diz “Eu sou o caminho e a verdade”, é porque há tantas mentiras no mundo.

Vivemos num mundo de falsidades, de fakes, de confusões, de verdades que se passam por falsidades, mentiras que se tornam verdades, que deixam até crentes, cristãos e seguidores de Deus confusos. A verdade é Ele.

A única convicção que nos salva se chama Jesus, caminho, verdade e vida, que nos leva para o Céu

Eu sei que precisamos de soluções para as situações mais complexas de nossa vida. E há coisas específicas que são tratadas na ciência, na psicologia, na psiquiatria, na medicina, e todas essas ciências são maravilhosas e abençoadas por Deus, mas entenda que nenhuma verdade da ciência está acima da verdade de Deus.

E a verdade divina não é para combater a verdade das ciências. De forma nenhuma! É porque a verdade suprema é d’Aquele que criou todas as coisas, a verdade única e absoluta é Deus, todas as outras passam pela via especulativa e vão se acertando ao longo do caminho. Há, no entanto, uma verdade definitiva sobre cada um de nós, sobre a pessoa humana, sobre o ser humano. Existe uma verdade definitiva sobre a vida, e essa verdade se chama Jesus.

Não podemos nos perder nos caminhos da vida. Estamos nos deixando confundir por coisas que parecem boas, têm bela aparência, estamos nos confundindo com belas conversas, belas falas, bons discursos e boas promessas.

É óbvio que uma alma angustiada, um coração triste e uma pessoa que passa por problemas e dificuldades, quando alguém diz: “Eu vou resolver todos os seus problemas”, o que ela quer é resolver seus problemas? Porém, o tempo passa e vamos assimilando outros problemas, o tempo vem e aquela ilusão primeira também passa.

Precisamos de uma luz que ilumine, definitivamente, a nossa vida. Se quisermos trilhar o caminho da simplicidade, da humildade e da verdade, a salvação de Deus caminhará conosco e caminharemos na trilha da salvação. É preciso ter disposição de segui-Lo na verdade e na totalidade, porque alguns querem seguir Jesus, mas apenas no que lhes é conveniente, alguns querem ser discípulos de Jesus, desde que Ele não contrarie suas convicções. Não é a minha nem a sua convicção que é verdade, a única convicção que nos salva se chama Jesus, caminho, verdade e vida, que nos leva para o Céu.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo