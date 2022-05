Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/05/2022

Primeira Leitura (1Cor 15,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

1Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estais firmes. 2Por ele sois salvos, se o estais guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. 3Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; 4que foi sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras’; 5e que apareceu a Cefas e, depois, aos Doze.

6Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. 7Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. 8Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Jo 14,6-14)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: 6“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 7Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes”.

8Disse Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” 9Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai’? 10Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. 11Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. 12Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, 13e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É Jesus quem revela o rosto do Pai a você

Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, essa experiência que nós encontramos no Evangelho é também a experiência de todos nós. Porque essa pergunta que Filipe faz — na verdade, ele é um porta-voz —, são as nossas palavras: “Mostra-nos o Pai e isso nos basta”. Certamente, o nosso coração também é atormentado por esta angústia, por esta busca. Então, essas palavras também são as nossas; é a minha palavra direcionada a Jesus.

Parece que Filipe não entendeu absolutamente nada acerca da revelação do rosto do Pai em Jesus, mas, ao mesmo tempo, Filipe traz no coração um desejo profundo de encontrar o Tudo, ele quer encontrá-Lo, ele quer ver o Pai, e isso está presente também em nós. Muitas vezes, nós temos dificuldade de entender muitas coisas, mas esse nosso desejo é sincero. E o que há de mais importante na nossa vida é conhecer o Pai. É o sentido da nossa existência porque é o Ele quem nos confirma como filhos e nos revela a nossa verdadeira identidade.

Aproximemo-nos de Jesus, estejamos perto d’Ele, cultivemos com Ele essa relação de amizade

Não fazemos a experiência de entender que Jesus é o rosto do Pai em muitas situações. Em muitas realidades, nós não entendemos que Jesus é o caminho de acesso para Ele. Você pode identificar, na sua vida, quantas vezes rejeitou a presença de Deus, rejeitou a revelação de Deus porque eram coisas estranhas, parecia que: “Deus não está nisso; Deus não está nessa situação; eu não consigo ver o rosto de Deus”, mas Jesus revelou também o rosto do Pai por meio do Seu sofrimento, da Sua Cruz, através da Sua entrega total de vida. E, muitas vezes, o rosto do Pai estará escondido nas realidades mais contraditórias da nossa vida. Muitas vezes, nós vamos ter de aprender e amadurecer na fé, para enxergar o rosto do Pai nas realidades mais difíceis que enfrentamos.

Jesus precisa ser um fato na nossa vida; Ele não pode mais ser só uma hipótese. Jesus é um fato! Ele é uma experiência. E cada fato precisa ser uma ocasião de encontro pessoal; até aqueles fatos mais difíceis precisam ser uma oportunidade de experiência e de encontro com o Senhor.

“Mostra-nos o Pai”: Ele já se mostrou; Ele já se revelou a cada um de nós no Seu filho Jesus. Abra os teus olhos, contemple o rosto do Pai em Jesus Cristo; abra os teus olhos da fé para enxergar o rosto do Pai escondido nas realidades que estão bem próximas de você. Peça ao Senhor, hoje, a graça e o dom da fé para que se descortine, diante de você, esta visão, muitas vezes, turva; essa dificuldade de encontrar Jesus nas situações que acontecem na sua vida.

Jesus revela-nos o rosto do Pai, Ele é a perfeição da revelação. Por isso, aproximemo-nos de Jesus, estejamos perto d’Ele, cultivemos com Ele essa relação de amizade, para que o rosto do Pai, para nós, seja evidente e muito claro.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.