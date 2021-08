Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/08/2021

Primeira Leitura (Nm 12,1-13)

Leitura do Livro dos Números.

Naqueles dias, 1Maria e Aarão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. 2E disseram: “Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou, também, por meio de nós?” E o Senhor ouviu isto.

3Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. 4Então o Senhor disse a Moisés, Aarão e Maria: “Ide todos os três à Tenda da Reunião”. E eles foram.

5O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da Tenda, e chamou Aarão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: 6“Escutai minhas palavras! Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos.

7O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa! 8Porque a ele eu falo face a face; é às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor! Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés?” 9E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se.

10A nuvem que estava sobre a Tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Aarão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, 11disse a Moisés: “Rogo-te, meu Senhor! Não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. 12Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra”. 13Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: “Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura!”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 50)

— Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos!

— Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos!

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!

— Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

— Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu.

— Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!

Evangelho (Mt 14,22-36)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Depois que a multidão comera até saciar-se, 22Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. 23Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. 24A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. 25Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. 26Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: “É um fantasma”. E gritaram de medo. 27Jesus, porém, logo lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” 28Então Pedro lhe disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água”. 29E Jesus respondeu: “Vem!” Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. 30Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” 31Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: “Homem fraco na fé, por que duvidaste?” 32Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. 33Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo: “Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!”

34Após a travessia desembarcaram em Genesaré. 35Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes; 36e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Os medos criam fantasmas em nossa vida

“Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: ‘É um fantasma’. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: ‘Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!’” (Mateus 14,26-27).

Andamos nas ondas agitadas da vida, andamos no barco da vida e as ondas se agitam, o mar se torna revolto, as situações contrárias e contraditórias vêm ao nosso encontro e, quando olhamos para dentro do nosso coração, a agitação cresce. São tantas coisas guardadas e acumuladas que estão se agitando dentro de nós, estão se agitando dentro da nossa vida.

Então, uma vez que a barca está em alto mar, a barca é agitada pelas ondas e o vento contrário vem ao nosso encontro, e onde está Jesus? Está na calmaria, na sobriedade, na serenidade da alma e do coração, mas Jesus não se importa com aquilo que nós estamos passando, vivendo e enfrentando? É claro que Ele se importa e, por isso, Ele nos ensina como devemos nos comportar em meio a essas situações todas.

Quando os mares da vida se agitam, não podemos deixar que o nosso interior se agite, que o nosso interior seja levado por essas ondas, não podemos cair na mesma onda e é por isso que, antes de subir na barca, Jesus subiu ao monte para orar a sós, para estar na comunhão com o Pai, para estar envolto pela graça do Pai.

Que sejam vencidos todos os fantasmas dos medos que estamos acumulando em nosso coração

Precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar do nosso coração e do nosso ser, porque as ondas agitadas deste mundo estão nos assustando, nos amedrontando e por isso o nosso coração está se enchendo de medo, de pavor e estamos criando fantasmas e fantasias. Melhor ainda, os fantasmas e as fantasias estão se tornando corpo em nossa vida, frutos do medo, da falta de fé, da fé ingênua, fruto da falta de cultivo de uma relação autêntica com Deus, falta de uma oração onde nós realmente nos jogamos em Deus.

As coisas se agitam dentro de nós, confundimos até Jesus, como os discípulos confundiram. Ficaram tão apavorados que viram Jesus e acharam que Ele era um fantasma. É Jesus que está nos dizendo no fundo da nossa alma: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo”.

Coragem, meu irmão! Coragem, minha filha! O Senhor está no meio de nós, o Senhor está entre nós e Ele não é um fantasma. Ele é o Filho único e verdadeiro de Deus, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, como eles depois proclamaram.

Proclamemos que Jesus é o Filho de Deus, proclamemos o senhorio d’Ele, nos prostremos na presença de Jesus e que sejam vencidos todos os fantasmas dos medos que estamos acumulando em nosso coração.

Deus abençoe você!