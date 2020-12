Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 03/12/2020

Primeira Leitura (Is 26,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Naquele dia, cantarão este canto em Judá: “Uma cidade fortificada é a nossa segurança; o Senhor cercou-a de muros e antemuro. 2Abri as suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, 3firme em seu propósito; e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. 4Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. 5Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. 6Hão de pisá-la os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 117)

— Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor.

— Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor.

— Dai graças ao Senhor porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança; é melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo!

— Abri-me vós, abri-me as portas da justiça; quero entrar para dar graças ao Senhor! “Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão!” Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador!

— Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade!” Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando! Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!

Evangelho (Mt 7,21.24-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 21“Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. 24Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. 25Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. 26Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. 27Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O alicerce da nossa vida é Deus

“Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha” (Mateus 7,25).

Todos nós edificamos uma casa nesta vida, mas não queria que você olhasse para sua casa material, mas olhasse para a casa que é a vida de cada um de nós. Assim como o construtor trabalha para construir a sua casa ou para construir a casa que estamos fazendo, trabalhamos dura e intensamente para edificar a casa que é a nossa vida.

Sabe, você pode fazer a melhor construção, mas se você coloca aquela casa sem alicerce firme e forte, se você não a coloca sobre uma rocha firme, sobre pedras firmes, sobre um terreno firme, quando vierem as adversidades, os ventos, as tempestades, as chuvas, a casa vai ruir. Basta olhar quantas situações tristes e tenebrosas acontecem no meio de nós quando enchentes fortes vêm em tantas regiões do Brasil e do mundo. Quantas casas são devastadas e, muitas vezes, só se mobiliza o governo, a sociedade, quando a casa vem abaixo, mas a casa está mal edificada ou está edificada em um lugar errado ou está edificada sobre o perigo.

Não podemos fazer a mesma coisa com a nossa vida, não podemos esperar que a vida caia, que a casa caia e que as coisas desmoronem. Não podemos deixar que a família caia e desmorone, porque não cuidamos dela.

A sabedoria é saber onde estamos colocando a cada dia o alicerce da nossa vida

Por isso, assim como você precisa edificar a casa material sobre uma rocha firme, mais ainda precisa edificar a casa que é a nossa vida e a nossa família. Não fique vivendo uma vida superficial, não edifique nada sobre a superficialidade, porque o que é superficial é aparentemente bonito, colorido e chama a atenção.

Às vezes, fico olhando as pessoas: como elas postam coisas bonitas nas redes sociais, postam sempre coisas coloridas e floridas! Não é para ficar o tempo inteiro postando dramas e tudo mais, mas precisamos colocar a nossa vida edificada sobre aquilo que é firme e essencial.

A vida de cada um de nós é uma luta, uma batalha a cada dia, e não tenho dúvida nenhuma nem da minha vida nem da sua vida, mas é preciso sabedoria; é o que falta muitas vezes a nós. A sabedoria é saber onde estamos colocando, a cada dia, o alicerce da nossa vida.

Não é em pessoas em primeiro lugar. O alicerce da vida é Deus, Ele é a rocha firme, é a Sua Palavra que nos sustenta e nos coloca de pé a cada dia. Por maiores que sejam as tribulações, ficamos de pé se no Senhor, de forma sábia e prudente, colocarmos a nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook