Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/02/2021

Primeira Leitura (Hb 12,18-19.21-24)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 18vós não vos aproximastes de uma realidade palpável: “fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, 19som da trombeta e voz poderosa”, que os ouvintes suplicaram não continuasse. 21Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo, que Moisés disse: “Estou apavorado e com medo”.

22Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva de milhões de anjos; 23da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus; de Deus, o juiz de todos; dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição; 24de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 47)

— Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo.

— Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora; seu Monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo.

— Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande Rei! Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso.

— Como ouvimos dos antigos, contemplamos: Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor onipotente, que ele a guarde eternamente!

— Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo; com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra.

Evangelho (Mc 6,7-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. 8Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado; nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura.

9Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. 10E Jesus disse ainda: “Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. 11Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles!” 12Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. 13Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A oração tem poder para vencer os espíritos impuros

“Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros” (Marcos 6,7).

É uma graça muito grande o poder que Jesus nos dá sobre os espíritos impuros. E aqui é importante que tomemos consciência de que os espíritos impuros estão no mundo, e estão invadindo o nosso interior, a nossa família com todas as propagandas que o mundo impuro tem. São propagandas enganosas e mentirosas que ludibriam a nossa mente e os nossos sentidos, que nos deixam compenetrados naquilo que este mundo tem de enganoso.

É preciso dizer que os espíritos impuros são provocativos, chegam mansos como quem não quer nada, e depois tomam conta da casa. Olhe quantos espíritos impuros agem em nós, tornam-nos muitas vezes pessoas violentas, briguentas e marrentas! Quando os espíritos impuros entram em nós despertam o que há de pior: a inveja, o ciúme, o rancor, a mágoa, os pensamentos impuros e imorais, as indecências. Quando os espíritos impuros invadem a nossa mente, somos movidos por esses pensamentos, sentimentos e ações impuras.

Não nos esqueçamos de que Jesus chamou os Seus para purificá-los, e depois para enviá-los para que tivessem poder sobre esses espíritos impuros.

Como é importante o pai e a mãe entenderem como eles têm poder sobre seus filhos, sobre sua casa e sua família! É por isso que são dois, e os dois são uma só carne. E quando vocês agem como Jesus está falando, enviando dois a dois, a graça de Deus acontece.

O problema é quando você escuta aquela coisa mais dura, quando é para rezar o homem diz: “Isso é para a mulher. A oração é com ela”. Não existe oração para ela, o que existe é oração para os dois, com os dois, porque são uma só carne, e o Senhor está enviando os dois para que juntos orem pela sua casa e orem pelos seus filhos.

Uma casa fica manca quando a compreensão da vivência da fé é entregue para um, e o outro vai cuidar somente das responsabilidades materiais. Não existe isso!

A educação dos filhos é responsabilidade dos dois; o cuidado da casa é responsabilidade dos dois. Se os dois trabalham fora, ok! Mas se um só trabalha fora e o outro cuida da casa, mesmo o que trabalha fora precisa estar junto com a sua companheira na administração espiritual, psicológica e emocional de toda a casa.

Não é porque você trabalhou, que colocou o pão dentro de casa que você não vai se ocupar. Eu lhes digo: ocupem-se juntos na oração. Na hora de orar pelos filhos, orem juntos, e vocês verão milagres acontecerem!

Aqueles espíritos preocupantes, perturbantes, que agem muitas vezes no casamento, na casa, na família, são expulsos quando o casal ora junto. O grande drama da vida conjugal é saber fazer muitas coisas belas juntos, mas não saber orar juntos, não ter comunhão de oração na vida conjugal. Quando se unem no matrimônio, a graça do envio acontece, vocês são enviados, mas são enviados primeiro para a própria casa, para o próprio casamento e para a família.

Não adianta percorrerem o mundo todo pregando e falando de Jesus se não pregam, não anunciam, não oram uns com os outros e não oram juntos pelos filhos. Essa é a graça e a autoridade que Deus concede a vocês!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook