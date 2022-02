Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/02/2022

Primeira Leitura (Eclo 47,2-13)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

2Como a gordura, que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi, entre os israelitas. 3Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos, como se fossem cordeiros. 4Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? 5Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. 6Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força a seu braço direito e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo.

7Assim foi que o glorificaram por dez mil e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. 8Pois esmagou os inimigos por toda a parte, e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. 9Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor: 10de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu criador. 11Diante do altar colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. 12Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano: fez com que louvassem o santo Nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora.

13O Senhor lhe perdoou os seus pecados, e exaltou para sempre o seu poder; concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 17)

— Louvado seja Deus, meu Salvador!

— Louvado seja Deus, meu Salvador!

— São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo; nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a ele se confiam.

— Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! E louvado seja Deus, meu Salvador! Por isso, entre as nações, vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome.

— Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso Ungido, a Davi e à sua casa para sempre.

Evangelho (Mc 6,14-29)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 14o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: “João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem”. 15Outros diziam: “É Elias”. Outros ainda diziam: “É um profeta como um dos profetas”. 16Ouvindo isto, Herodes disse: “Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou!” 17Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado.

18João dizia a Herodes: “Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão”. 19Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. 20Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava.

21Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. 22A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: “Pede-me o que quiseres e eu te darei”. 23E lhe jurou dizendo: “Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino”. 24Ela saiu e perguntou à mãe: “Que vou pedir?” A mãe respondeu: “A cabeça de João Batista”. 25E, voltando depressa para junto do rei, pediu: “Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista”. 26O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. 27Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, 28trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. 29Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Assuma a verdade do Reino de Deus em sua vida

“Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: ‘Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão’. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso, o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava” (Marcos 6,17-20).

A fama de Jesus desperta a consciência suja de Herodes. Quando Jesus começa a propagação do Reino, a consciência de Herodes se acende. Quem não se reconcilia com o seu passado vai ser sempre atormentado pela luz da Verdade, que é Cristo. Não é que Cristo goste de oprimir a nossa consciência, é porque Ele sabe que só a verdade pode nos fazer verdadeiramente livres.

Como é bom colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não é verdade!? Como é bom ter a consciência tranquila de ter feito sempre escolhas justas, corretas ao longo do nosso dia! Herodes não vivia isso, ele era constantemente atormentado pelo seu passado.

Gostar apenas de ouvir a verdade embrulhada em belos discursos e poesias não muda a vida

Reconcilie-se com o seu passado, pois é importante viver essa reconciliação. Quem vive da verdade e pela verdade vai ter de pagar um preço. João Batista teve de pagar com a própria vida. Arriscar a própria vida por causa da verdade, não ter medo de dizer a verdade quando ela é necessária. Viver como cúmplice de um mal ou morrer como honestos, qual é a nossa escolha? Viver na cumplicidade de uma situação errada que, talvez, esteja perto de você, ou morrer como uma pessoa honesta, uma pessoa digna?

O dia da quebra desse silêncio chega para todos, chegou na vida de Herodes. A necessidade que nós temos de uma vida autêntica, uma vida única, como diríamos nos tempos de hoje: uma “ficha limpa”, uma boa reputação, uma honradez, viver com coerência aquilo que nós decidimos viver, o que nós escolhemos para a nossa vida, isso é importante! Não podemos querer agradar a todos barganhando a verdade, abrindo mão de certos valores, de certos conceitos, de realidades que pertencem à verdade do Evangelho, conceitos que não podemos abrir mão, verdades que não podemos deixar de lado.

Gostar apenas de ouvir a verdade embrulhada em belos discursos e poesias não muda a vida. A verdade deve ser encarnada, deve ser possuída, deve ser posta em prática! Foi isso que João Batista fez, pagou com a própria vida o preço de dizer a Herodes que ele estava em adultério, que ele estava desonrando a sua família, desonrando o seu irmão Filipe, por tomar a sua esposa. É um alto preço!

É duro quando nós temos de assumir a verdade da nossa vida porque, muitas vezes, essa verdade se choca com estruturas de pecado, com estruturas de mentiras, com estruturas de trevas.

Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Hoje, optamos pela Palavra de Deus e assumimos o preço que nós temos de pagar por viver na verdade? Que o Espírito Santo dê a cada um de nós a mesma coragem, a mesma vontade, o mesmo vigor que deu a João Batista, ao ponto de entregar a sua própria vida por amor à verdade do Reino de Deus. Que o Espírito Santo nos fortaleça!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.