Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/03/2022

Primeira Leitura (Is 58,1-9a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Assim fala o Senhor Deus: 1“Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. 2Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus: 3“Por que não te regozijaste, quando jejuávamos, e o ignorastes, quando nos humilhávamos?” — É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. 4É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas.

Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. 5Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco, e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor?

6Acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? 7Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne.

8Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. 9aEntão invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 50)

— Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido!

— Tende piedade ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa!

— Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

— Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido!

Evangelho (Mt 9,14-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 14os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não?”

15Disse-lhes Jesus: “Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A prática do jejum fortalece o relacionamento com Jesus

Hoje é sexta-feira, sexta-feira de Quaresma, dia de jejum, e parece que o Evangelho fala de burlar esse preceito, fala de infringir essa regra que era muito bem vivida pelos fariseus. A prática do jejum era muito bem seguida.

Quem se aproxima de Jesus? São os discípulos de João Batista, mas esses discípulos de João Batista eram muito rigorosos na vida espiritual, um grupo muito seleto e muito rígido na vivência das práticas espirituais, sobretudo da penitência, do jejum e da oração. É uma grande tentação seguir um santo e achar que é santo, porque, certamente, João Batista não compartilhava desse espírito. João Batista era muito firme na vivência do jejum, tanto é que ele estava no deserto, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, vestia roupas de pano, de saco, mas João Batista não tinha esse espírito de rigidez.

Uma coisa é você viver com radicalidade, viver com coerência a sua vida espiritual, a sua vida moral; outra coisa é a rigidez, outra coisa é aquela pessoa que acha que as práticas exteriores bastam, mas tem que estar conectadas com o coração. Então, muito perigo! Seguir um santo e achar que é santo, é um perigo! Não basta ser discípulo de João, é preciso colher o Espírito de Cristo que João também colheu.

Que a graça do Senhor nos reensine a verdadeira prática do jejum

Por que razão fazer jejum num tempo onde todos querem a boa forma? O jejum também pode servir para perder peso, para sair bem na foto, não é!? Um ‘jejum detox’, ‘jejum intermitente’, jejum, jejum… Hoje é muito disseminada a prática do jejum. Mas cuidado! Qual é o espírito do jejum? Qual o espírito cristão do jejum?

E aí Jesus apresenta a novidade, porque Ele coloca o jejum como uma relação. Por isso aparece a figura do esposo. Ele é o esposo, Jesus é o esposo, Ele é o motivo para que eu faça o meu jejum. Eu tiro algo para recordar o lugar do esposo na minha vida, eu tiro algo para recordar o lugar de Jesus na minha vida, eu esvazio não só o estômago, mas a mente e o coração para que eu me preencha totalmente de Jesus e encontre, de novo, o lugar de Cristo na minha vida. E a partir do jejum, os meus olhos se abrem, eu consigo ver o outro que sofre, consigo ser caridoso, consigo ser prestativo, consigo pensar mais no outro do que em mim mesmo. O jejum é um relacionamento com Jesus, o jejum não pode ser nunca meramente uma prática espiritual vazia, mas precisa me levar a uma relação cada vez mais profunda com Cristo e com os meus irmãos.

Que a graça do Senhor, neste tempo quaresmal, nos ensine e reensine a verdadeira prática do jejum, o verdadeiro espírito do jejum cristão que nós precisamos fazer.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.