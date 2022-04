Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/04/2022

Primeira Leitura (Dn 13,41c-62)

Leitura da Profecia de Daniel.

Naqueles dias, 41c a assembleia condenou Susana à morte. 42Susana, porém, chorando, disse em voz alta: “Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça! 43Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim! Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito!

44O Senhor escutou sua voz. 45Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o santo espírito de um adolescente, de nome Daniel. 46E ele clamou em alta voz: “Sou inocente do sangue desta mulher!”

47Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: “Que palavra é esta, que acabas de dizer?” 48De pé, no meio deles, Daniel respondeu: “Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? 49Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela!”

50Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: “Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice”. 51Falou então Daniel: “Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei”. 52Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: “Velho encarquilhado no mal! Agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. 53Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: ‘Não farás morrer o inocente e o justo!’ 54Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados?” Ele respondeu: “À sombra de uma aroeira”.

55Daniel replicou: “Mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio!” 56Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro: “Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. 57Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. 58Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos?” Ele respondeu: “Debaixo de uma azinheira”. 59Daniel retrucou: “Também tu mentiste com perfeição, contra tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar!”

60Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. 61E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. 62E assim os mataram, enquanto, naquele dia, era salva uma vida inocente.

Responsório (Sl 22)

— Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo.

— Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo.

— O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças.

— Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança!

— Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo; com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda.

— Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos.

Evangelho (Jo 8, 12-20)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, 12 disse Jesus: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." 13 Então os fariseus disseram: "O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo." 14 Jesus respondeu: "Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis donde venho, nem para onde vou. 15 Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, 16 e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. 17 Na vossa Lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. 18Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim."

19 Perguntaram então: "Onde está o teu Pai?" Jesus respondeu: "Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecêsseis, conheceríeis também meu Pai."

20Jesus disse estas coisas, enquanto estava ensinando no Templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado.

Ouça a Homilia

Permita que a luz de Cristo ilumine o seu coração

”Naquele tempo, disse Jesus: ‘Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida’. Então, os fariseus disseram: ‘O teu testemunho não vale porque estás dando testemunho de ti mesmo’. Jesus respondeu: ‘Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou'” (João 8,12-14).

Forte esta afirmação: “Sei para onde venho e para onde vou”, esse é o testemunho de Jesus que deixa os fariseus e os mestres da Lei totalmente desconcertados. Porque, infelizmente, aqueles homens haviam perdido a consciência de quem eles eram, de onde vinham e para onde iriam. E Jesus quando faz essa afirmação: “Eu sei de onde venho e para onde vou”, nos traz, na verdade, uma grande iluminação para as nossas consciências.

Que bênção se nós chegássemos a esse ponto, de saber de onde nós viemos e para onde nós estamos caminhando, conhecer a proveniência e o destino. Isso definiria certamente o nosso modo de nos comportar no hoje e no agora. Porque sei da minha origem, sei da minha essência e sei a minha meta, sei para onde caminho. Isso diz tudo, isso ajudaria certamente a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportar, a nossa forma de tomar as nossas decisões, tudo teria como base isso.

Quando meditava sobre isso, desejava para mim e também para todos aqueles que agora estão ouvindo essa homilia: que também pudessem dizer isto: “Sei de onde venho e sei para onde vou”.

Algumas pessoas, infelizmente, chegam a essa conclusão só no momento do leito de morte, só no último instante de vida muitas pessoas se encontram definitivamente com a própria verdade. Alguns encontram isso no momento de dor, no momento de uma doença, de uma enfermidade, alguns encontram isso no momento de conversão quando se dão conta de uma vida errada, de um pecado e querem a graça de Deus. Alguns se dão conta disso após um erro ou após uma queda, e aí uma situação que vem à tona deixa essa pessoa totalmente desconcertada e ela realmente toma consciência de onde vem e para onde vai.

Jesus é a luz! E segui-Lo é a garantia de viver também essa experiência, de saber quem nós somos

Quem é que pode nos dar isso? Quem é que pode nos dar essa possibilidade, a de saber de onde viemos e para onde vamos? Jesus Cristo! E Ele se apresenta assim no início do Evangelho que o padre leu: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida”.

Veja, que forte essa afirmação! Jesus é a luz! E segui-Lo é A garantia de viver também essa experiência, de saber quem nós somos, de onde viemos e para onde caminhamos. Porque a luz de Cristo vai iluminar cada passo da nossa vida, cada realidade da nossa vida terá em Jesus Cristo esse apoio, essa firmeza.

Podemos caminhar, podemos andar na direção certa porque Jesus abriu-nos essa estrada. A partir dessa afirmação de Jesus, que não é só para Ele, é também para todos nós, eu e você também podemos caminhar com segurança. Vamos caminhar em direção à Páscoa do Cristo, vamos caminhar na direção de uma vida nova, vamos caminhar na direção de realidades novas para a nossa vida, um jeito novo de viver.

Cristo nos iluminou, a luz de Cristo entrou nos nossos corações, entrou na nossa vida para nos fazer pessoas totalmente novas. Não deixe essa oportunidade passar, agarre-a hoje. Que, hoje, essa verdade seja impregnada realmente no seu coração com letras de fogo. E que você possa viver ,todos os seus dias, sabendo que veio de Deus e para Ele, um dia, você vai voltar.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.