Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/05/2022

Primeira Leitura (At 8,1b-8)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

1bNaquele dia, começou uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria.

2Algumas pessoas piedosas sepultaram Estêvão e observaram grande luto por causa dele. 3Saulo, porém, devastava a Igreja: entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para atirá-los na prisão. 4Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte, pregando a Palavra. 5Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. 6As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia.

7De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. 8Era grande a alegria naquela cidade.

Responsório (Sl 65)

— Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira.

— Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação! Dizei a Deus: “Como são grandes vossas obras”!

— Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome!” Vinde ver todas as obras do Senhor: seus prodígios estupendos entre os homens”!

— O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor! Ele domina para sempre com poder!

Evangelho (Jo 6,35-40)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 35“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. 36Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. 37Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei.

38Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40Pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia”.

Qual é a vontade de Deus para a sua vida?

Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Que eu não me perca, que você não se perca, que encontre a verdade, que encontre a Cristo; que você encontre o sentido da sua vida. Em primeiríssimo lugar, você precisa ter consciência disso. É claro que, pouco a pouco, cada um de nós vai se encaminhando na vida, vai descobrindo a sua vocação, a sua realidade específica, o seu modo de glorificar a Deus — sendo padre, sendo casado, sendo consagrado, vivendo a realidade do mundo do trabalho, sendo fermento no meio do mundo com as pessoas —, cada um vai descobrindo o seu lugar. Mas, hoje, o Evangelho quer nos revelar essa vontade primeira, a vontade de Deus primeira para todos nós: que ninguém se perca; que ninguém fique desorientado na vida, que ninguém perca o sentido de viver, que nenhum de nós perca a vontade de dar a sua vida por amor às pessoas.

Jesus veio para que todos nós nos reencontrássemos, porque, realmente, de fato, nós estávamos perdidos. Por causa da experiência de Adão e Eva, nossos primeiros pais, nós ficamos desorientados porque nos afastamos de Deus, porque nós pretendemos a nossa vida de uma forma independente. E, quando nos afastamos de Deus, nos desorientamos; mas quando estamos perto de Deus, mesmo no meio da dúvida, das tribulações, nós sabemos o nosso caminho, o nosso destino.

Mas isso — a missão de Jesus de nos fazer reencontrar — , aciona dentro de nós aquele mecanismo da liberdade, justamente porque Jesus não “força a barra”; Jesus não nos obriga a nada, até para escolher um inferno nós somos livres. É forte essa expressão, porém, até para escolher viver uma situação de inferno entra em jogo a nossa liberdade. Jesus não quer jamais, e Deus não quer jamais, que nós vivamos em situação de inferno ou escolhamos o inferno, mas Ele nos deixa livres.

Eu posso ser livre porque Jesus já me deu uma outra alternativa: o caminho d’Ele, que é me reencontrar. Por isso, eu posso escolher. Porém, é interessante que Jesus, ao fazer isso, se arriscou muito, porque eu e você podemos escolher o contrário, mas é assim: o amor se arrisca. E Jesus se arriscou muito, mas se arriscou para nos dar a segunda possibilidade. A possibilidade de viver perto d’Ele, a possibilidade de estar no seu caminho constantemente, de nos orientar a partir da sua Palavra para que Ele nos ressuscite no dia final.

Justamente é o que está no Evangelho: “Eu o ressuscitarei no último dia”, para que a nossa vida aqui, na terra, possa, depois, ter uma continuidade na vida eterna com o Senhor. Por isso, hoje, Ele precisa encontrar dentro de mim, dentro de você, esse desejo, Ele precisa encontrar dentro de nós essa escolha certa, para que a nossa vida realmente tenha rumo. Jesus não quer que nós percamos o rumo da nossa vida, e sim que nós nos reorientemos a partir da sua Palavra.

Que, hoje, a Sua graça possa chegar até o seu coração. Oriente a sua vida para Cristo, e Ele levará todos nós de volta para o coração do Pai, na vida eterna.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.