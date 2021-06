Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/06/2021

Primeira Leitura (Tb 11,5-17)

Leitura do Livro de Tobias.

Naqueles dias, 5Ana estava sentada, observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. 6Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: “Teu filho está chegando, e com ele o homem que o acompanhou”. 7Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: “Estou certo de que seus olhos se abrirão. 8Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz”. 9Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: “Voltei à ver-te, meu filho, agora posso morrer!” E chorou.

10Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. 11Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: “Confiança, pai!” Derramou o remédio e esfregou-o. 12Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. 13Então Tobit caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: “Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos!” 14E acrescentou: “Bendito seja Deus! Bendito seja o seu grande nome! Benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos! 15Porque, se ele me castigou, agora vejo o meu filho Tobias!” A seguir, Tobit entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz, por tudo o que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles, por obra do Senhor Deus, como haviam trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Ragüel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. 16Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora, às portas da cidade. Vendo-o andar a passos largos e com toda a firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. 17E diante deles Tobit louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele e por lhe ter aberto os olhos. E, aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse: “Bem-vinda sejas, minha filha. E bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós! Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias e abençoada sejas tu, minha filha! Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e alegria! Entra, minha filha!” E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (145)

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

— Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar!

— O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.

— O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído; o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro.

— Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos.

Evangelho (Mc 12,35-37)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 35Jesus ensinava no Templo, dizendo: “Como é que os mestres da Lei dizem que o Messias é Filho de Davi? 36O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: ‘Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés’. 37Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho?” E uma grande multidão o escutava com prazer.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Aproximemos o nosso coração da Palavra do Senhor

“E uma grande multidão o escutava com prazer” (Marcos 12,37).

Há um prazer em escutar a Palavra do Senhor, há um gosto, um sabor único quando deixamos que a Palavra de Deus entre em nós, penetre em nós quando o Senhor fala conosco. Portanto, abramos os ouvidos, abramos o coração, deliciemo-nos da Palavra de Deus.

É preciso dizer que quando nos deleitamos apenas numa vida muito material e nos voltamos apenas para as coisas deste mundo, o coração não se aproxima da Palavra. É preciso um processo de lapidação da alma, do coração, do interior para nos voltarmos para a Palavra do Senhor.

Essa Palavra vai criando sintonia, vai entrando em nós, vai amolecendo, purificando e renovando o nosso coração. Por isso, tenha gosto de ouvir a Palavra do Senhor.

É preciso um processo de lapidação da alma, do coração para nos voltarmos para a Palavra do Senhor

Hoje, no Evangelho, Jesus nos coloca essa questão d’Ele ser filho de Davi. “Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho?”. Não é uma questão simplesmente que Jesus é filho de Davi enquanto descendente, é apenas a descendência de Jesus, porque foi prometido a Davi que seria da casa dele que viria o Messias. Então, Jesus é filho de Davi, porque procede de Davi, porque é da genealogia, da geração e da casa de Davi. Mas Ele é Senhor de Davi, porque o próprio Davi chamou o Messias de Senhor, Ele é Deus.

Assim como digo que Jesus é filho de Maria, mas Ele é o Senhor na vida de Maria, Ele é Deus para ela; do mesmo jeito, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o nosso Messias. Ele é o ungido de Deus, o enviado de Deus, e por isso precisamos ouvi-Lo, levar a vida em Seu nome e deixar que Ele fale ao nosso coração. Senão, temos com Jesus apenas considerações humanas, nós O escutamos como escutamos tantos outros. E assim não entendemos nada de Jesus, não entendemos nada da nossa vida nem da nossa relação com Deus.

Ele é o Senhor, e nós precisamos nos colocar aos Seus pés para adorá-Lo, amá-Lo, servir-Lhe e ter a atitude de escutá-Lo. Meu Mestre, meu Senhor e meu Salvador! Permitamos que Ele direcione nossos passos, ilumine a nossa vida e conduza nosso caminhar.

Ele é o Senhor, Ele é Jesus, Ele é Cristo, o Ungido, o enviado de Deus!

Deus abençoe você!