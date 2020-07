Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/07/2020

Primeira Leitura (Am 9,11-15)

Leitura da Profecia de Amós.

Assim diz o Senhor: 11“Naquele dia, reerguerei a tenda de Davi, em ruínas, e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros, e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora; 12deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza.

13Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente; os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. 14Mudarei a sorte de Israel, meu povo, cativo; eles reconstruirão as cidades devastadas, e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão o vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. 15Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei”, diz o Senhor teu Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— O Senhor anunciará a paz para o seu povo.

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Mt 9,14-17)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 14os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: “Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não?” 15Disse-lhes Jesus: “Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão.

16Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. 17Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Abramos o nosso coração para o novo de Deus

“Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos” (Mateus 9,17).

A provocação do Evangelho de hoje é porque os fariseus estão criticando Jesus, porque eles jejuam duas vezes por semana e estavam observando que Jesus não. Jesus estava comendo quando era para jejuar.

Mas Jesus jejuava sim. No início do Seu ministério público, foram 40 dias de jejum, mas não é o jejum pelo jejum, não é a penitência pela penitência, não é a oração pela oração, mas é o jejum que liberta o coração, a penitência que renova os sentimentos, a oração que nos coloca em comunhão com Deus.

Muitas vezes, você pode fazer penitência porque tem conveniência para dizer: “Eu sou uma pessoa penitente”, e até se sente herói porque pratica a penitência. Você jejua porque faz com esse propósito: “Com jejum, alcançarei aquilo” e, muitas vezes, você ora e a sua oração é porque você já costuma fazer ou porque quer esperar algo dessa oração.

Isso é mentalidade velha e atrasada, é mentalidade mundana dentro dos nossos sentimentos religiosos, porque toda prática religiosa deve nos conduzir à renovação interior. Muitas vezes, jejuamos e nos tornamos pessoas mais grossas, egoístas, soberbas e orgulhosas. Muitas vezes, oramos e nos tornamos piores do que as pessoas que não oram.

O Evangelho é a boa nova e nos torna novos a cada dia quando o acolhemos com o coração novo

A oração está vindo de fora para dentro e de dentro para fora, a oração não está partindo do coração; a oração está partindo de outras intenções.

Para que a graça nova de Deus esteja em nós, é preciso também que o coração seja novo. É preciso que os odres para se colocar o vinho, para que ele não se perca, sejam novos para que o vidro não se arrebente e o vinho se conserve novo. Para que a graça de Deus, que é sempre nova, renove-nos a cada dia, é preciso que tenhamos postura e mentalidade nova.

Não importa a idade que você tenha, mas não fique preso àquela mentalidade do homem velho que sempre pensa da mesma forma e do mesmo jeito. Não seja aquela pessoa bitolada, que não consegue dialogar, que não consegue absorver o novo. Não seja aquela pessoa que não consegue entrar no coração do outro, porque você se fechou tanto em si, nos seus conceitos e preceitos, que se encheu de preconceitos, porque o mundo é do seu jeito, é como você crê e acredita.

Muitas vezes, passamos na igreja 30, 40 anos e não nos renovamos, porque nos apegamos às práticas religiosas e achamos que elas nos salvam. Não temos amor, misericórdia, capacidade de diálogo e conversa.

Olhemos como os relacionamentos se rompem, como o odre velho se rompe porque não se abrem para a graça do novo. Por isso, o Evangelho é a boa nova e nos torna novos a cada dia quando o acolhemos com o coração novo.

Deus abençoe você!