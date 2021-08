Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/08/2021

Primeira Leitura (Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35)

Leitura do Livro dos Números.

Naqueles dias, 13,1o Senhor falou a Moisés, no deserto de Faran, dizendo: 2“Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes”. 25Ao fim de quarenta dias, eles voltaram do reconhecimento do país 26e apresentaram-se a Moisés, a Aarão e a toda a Comunidade dos filhos de Israel, em Cades, no deserto de Faran. E, falando a eles e a toda a Comunidade, mostraram os frutos da terra 27e fizeram a sua narração, dizendo: “Entramos no país, ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. 28Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Enac; 29os amalecitas vivem no deserto do Negueb; os hititas, jebuseus e amorreus, nas montanhas; mas os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão”. 30Entretanto Caleb, para acalmar o povo revoltado, que se levantava contra Moisés, disse: “Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo”. 31Mas os homens que tinham ido com ele disseram: “Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós”. 32E, diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: “A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes: o povo que aí vimos é de estatura extraordinária. 33Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes; comparados com eles parecíamos gafanhotos”. 14,1Então, toda a Comunidade começou a gritar, e passou aquela noite chorando. 26O Senhor falou a Moisés e Aarão, e disse: 27“Até quando vai murmurar contra mim esta Comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. 28Dize-lhes, pois: ‘Por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer! 29Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados, da idade de vinte anos para cima, e que murmurastes contra mim, 30não entrareis na terra na qual jurei, com mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 34Carregareis vossa culpa durante quarenta anos, que correspondem aos quarenta dias em que explorastes a terra, isto é, um ano para cada dia; e experimentareis a minha vingança’. 35Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa Comunidade perversa, que se insurgiu contra mim: nesta solidão será consumida e morrerá”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 105,6-23)

— Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo!

— Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios; no Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos.

— Mas bem depressa esqueceram suas obras, não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto deram largas à cobiça, na solidão eles tentaram o Senhor.

— Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito; no país de Cam fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas.

— Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse.

Evangelho (Mt 15,21-28)

— O Senhor esteja convosco.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 21Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. 22Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: “Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio!” 23Mas, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: “Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós”. 24Jesus respondeu: “Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel”. 25Mas, a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus, e começou a implorar: “Senhor, socorre-me!” 26Jesus lhe disse: “Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos”. 27A mulher insistiu: “É verdade, Senhor; mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos!” 28Diante disso, Jesus lhe disse: “Mulher, grande é a tua fé! Seja feito como tu queres!” E desde aquele momento sua filha ficou curada.

— Palavra da Salvação.

Ouça a Homilia

É pela fé que resgatamos os nossos

“Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio!” (Mateus 15,22).

Aqui está o grito de uma mãe, essa mulher cananeia são as mães que estão clamando, que estão orando, que estão gritando lá no fundo da alma pelos seus filhos. Não são mães desesperadas, são mães que não têm onde recorrer e sabem que precisam recorrer, com insistência, ao Senhor Nosso Deus, pelos filhos que recebe; são os filhos que protegem como doenças do cotidiano, relatório com a febre, relatório com essa dor. Mas há uma dor mais profunda porque estão roubando os nossos filhos, porque os demônios estão atormentando os nossos filhos, estão agonizando os nossos, semeando confusão, semeando tantas coisas impuras e maldosas.

O espírito da desobediência e da rebeldia tem tomado e atormentado o coração dos nossos filhos nos tempos em que nós vivemos. O grito dessa mãe cananeia é o grito das mães que estão clamando pela salvação dos seus filhos, para que seus filhos sejam guardados, para que guardados mas, acima de tudo, para que seus filhos salvos libertos do poder do mal.

Alimente a sua fé, cresça na fé porque é pela fé que vamos salvar os nossos

É verdade que o grito dessa mulher causou espanto em Jesus e nos discípulos, porque essa mulher não era cananeia; e Jesus veio primeiro para os Seus, como Ele disse: “Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel”, e ela não era da casa de Israel, como vimos ela era uma cananéia. Ela representa todas as mães da sociedade, as que creem em Deus, as que não participam… Enfim, toda mãe é uma filha de Deus e toda mãe sofre com seus filhos.

Por isso, o socorro de nossas mães, o socorro de nossos pais se chama Jesus. Os discípulos querem despedir aquela mulher, mas Jesus dá atenção a ela e questiona, inclusive, a insistência dela. “Mas eu fui enviado senão às ovelhas da casa de Israel e não fica bem tirar o pão dos filhos para saciar os cães”. Desculpe, não entenda errado, é que “cães” era a forma até amorosa com que os analisavam tratavam dos povos pagãos. Então, se preciso primeiro cuidar da casa, como é que eu vou tirar o pão da casa para dar para aos outros?

Que beleza a fé dessa mulher! “Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se não pode me dar o pão, me dê as migalhas. Preciso da sua graça porque sem a sua graça, sem a sua ação, sem a intervenção de sua intervenção, o que será dos meus filhos?

Diante do tamanho da fé mulher mulher, Jesus disse: “Mulher, grande é a tua fé, seja feita como tu queres”. Não percas a fé, não desanime diante das adversidades, das dificuldades, das tribulações todas, pelo contrário, sacie a sua fé, alimente a sua fé, cresça na fé porque é pela fé que vamos salvar os nossos, é a fé dos nossos filhos que precisamos resgatar e só iremos resgatar se ficarmos firmes na fé.

Deus abençoe você!