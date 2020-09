Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/09/2020

Primeira Leitura (1Cor 4,1-5)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 1que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 2A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. 3Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. 4É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. 5Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 36)

— A salvação de quem é justo vem de Deus.

— A salvação de quem é justo vem de Deus.

— Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração.

— Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino; confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, o teu direito, como o sol do meio-dia.

— Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos.

— A salvação dos piedosos vem de Deus; ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram.

Evangelho (Lc 5,33-39)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 33os fariseus e os mestres da Lei disseram a Jesus: “Os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem”. 34Jesus, porém, lhes disse: “Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? 35Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão”.

36Jesus contou-lhes ainda uma parábola: “Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha; senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. 37Ninguém põe vinho novo em odres velhos; porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama; e os odres se perdem. 38Vinho novo deve ser posto em odres novos. 39E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo; porque diz: o velho é melhor”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A graça de Deus faz novas todas as coisas

“Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor” (Lucas 5,38-39).

O que transforma o velho em novo, na graça nova ou o que revitaliza aquilo que parece que está velho é a graça do novo. Aqui “novo” não se refere a novidades.

Estamos sedentes por novidades, o que precisamos, na verdade, é o coração com sentimentos novos, é a mente renovada e a mentalidade transformada. Essa é a graça do Evangelho, essa é a graça da Boa Nova do Evangelho, porque onde o Evangelho entra, Ele faz novas todas as coisas.

Não importa a idade cronológica que tenhamos, não importa se você chegou hoje ou há cinquenta anos. Que beleza vale a experiência de vida! Mas toda a experiência tem que ser renovada e transformada, toda experiência tem que ser tocada pela graça.

Não adianta jejuar por jejuar, rezar por rezar, se não se deixa tocar pela graça da renovação e da transformação; se não se deixa abrir para o Espírito que sopra e faz novas todas as coisas. Você não vai acolher a graça de Deus que vem para renovar.

Aquilo que os fariseus e os mestres da Lei estavam fazendo era questionar Jesus: “Veja os discípulos de João: jejuam e fazem orações, mas os Seus discípulos não. Eles comem e bebem”. Não há problema nenhum em comer e beber, não há problema nenhum em viver a vida como precisa ser vivida, com suas obrigações, com seus compromissos e responsabilidades, e achar que o essencial é porque faz longos jejuns, porque reza bastante tempo.

Não adianta jejuar por jejuar, rezar por rezar, se não se deixa tocar pela graça da renovação

É preciso fazer uma coisa e outra, mas tanto uma coisa e outra, é preciso permitir que essa ação renove o coração. Porque os meios por si só não nos salvam, o que nos salva é permitir que os meios espirituais que usamos na nossa vida diária ajam em nosso ser.

Se rezamos muito, mas não perdoamos, não tiramos o rancor, não nos abrimos para o perdão, para a misericórdia; se fazemos longos jejuns, mas ficamos com aquela mentalidade velha, continuamos azedos e amargurados. Se não sabemos acolher o irmão que chega, não sabemos amar o próximo, o que o jejum está fazendo na minha vida? O que a oração está realizando no meu ser?

É preciso rezar e jejuar, mas é preciso permitir que isso se torne medicina divina, graça divina, que isso, acima de tudo, dê-nos o Espírito e a mentalidade de Jesus, dê-nos a graça de sermos novos a cada dia, porque o vinho velho que está em nós se torna saboroso, o melhor, mas é preciso colocar no odre novo da graça e do Espírito que faz novas todas as coisas.

Deus abençoe você!