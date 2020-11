Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 04/11/2020

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.

12Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. 13Pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente.

14Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, 15para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo.

16Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. 17E ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. 18Vós também, alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 26)

— O Senhor é minha luz e salvação!

— O Senhor é minha luz e salvação!

— O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu tremerei?

— Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida; saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Lc 14,25-33)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 25grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: 26“Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo.

28Com efeito: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, 29ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: 30‘Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar!’

31Ou ainda: Qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? 32Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. 33Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O amor a Jesus nos ensina a amar os nossos

“Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!” (Lucas 14,33).

As palavras do Mestre Jesus parecem ser muito duras para a nossa vida, porque, se alguém quer vir a Ele mas não desapega do pai, da mãe, da família, daquilo que possui, não pode ser Seu discípulo.

O discípulo não pode ser apegado a nada, o discípulo tem que ter amor e cuidado, porque o apego é uma coisa doentia, mantém a pessoa friccionada naquilo em que ela se pegou e não solta para nada. Preciso dizer que nada do que temos será sempre nosso.

Pais, vocês têm que amar muito os filhos, é até redundante dizer isso porque não posso imaginar pais que não amem seus filhos. Você não pode ser apegado a eles, os seus filhos crescerão, eles têm que ser formados para que sirvam a vida, para que formem, muitas vezes, a família para a qual são chamados a formarem ou seguirem uma vocação sacerdotal, religiosa, missionária… Mas, muitas vezes, um jovem não consegue ser inteiro para formar uma família, porque ou é excessivamente apegado aos seus pais ou os pais não vivem sem ele. De qualquer forma, viveremos uns sem os outros um dia na vida.

O amor a Jesus nos dá as verdadeiras ferramentas para que cuidemos dos nossos

Então, podemos e devemos amar muito as pessoas que Deus colocou em nossa vida. Mas cuidado! Porque existem amores pegajosos e excessivos e a pessoa não consegue se deslocar. Marido e mulher têm que se amarem e serem um do outro como se comprometeram por toda vida, mas vai chegar um dia que um vai ter que partir, vai deixar e a sua vida tem que continuar.

Quem ama na medida certa ama sempre, ama com todo cuidado e com tudo aquilo que são as exigências do amor, mas quem coloca o apego acima do amor, esse sofre e faz os outros sofrerem, gera, inclusive dentro de si, muitas patologias que são preocupantes para o relacionamento sadio, que é necessário se ter em toda e qualquer esfera da vida humana, nas amizades, na relação que precisa ter entre pais e filhos, entre marido e mulher. Enfim, para ser discípulo de Jesus é preciso amá-Lo acima de qualquer coisa, temos que nos desapegar daquilo que nos mantém presos a este mundo.

Não se preocupe porque o amor a Jesus nos ensina a amar os nossos, o amor a Jesus nos dá as verdadeiras ferramentas para que cuidemos dos nossos. Não tenha medo de amar a Deus sobre todas as coisas, pois o nosso medo é viver os excessos, os apegos e não amarmos a Deus para amarmos os nossos como precisam ser amados.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook