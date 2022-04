Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/04/2022

Primeira Leitura (Nm 21,4-9)

Leitura do Livro dos Números.

Naqueles dias, 4os filhos de Israel partiram do monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom.

Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, 5e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: “Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável”.

6Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam; e morreu muita gente em Israel. 7O povo foi ter com Moisés e disse: “Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes”.

Moisés intercedeu pelo povo, 8e o Senhor respondeu: “Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste; aquele que for mordido e olhar para ela viverá”. 9Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 101,2-21)

— Ouvi, Senhor, e escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor.

— Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor! De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado! Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora!

— As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra, a vossa glória; quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece.

— Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados.

Evangelho (Jo 8,21-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: 21“Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir”.

22Os judeus comentavam: “Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: ‘Para onde eu vou, vós não podeis ir’?”

23Jesus continuou: “Vós sois daqui debaixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 24Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados”.

25Perguntaram-lhe pois: “Quem és tu, então?” Jesus respondeu: “O que vos digo, desde o começo. 26Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar, também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo”.27Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. 28Por isso, Jesus continuou: “Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. 29Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado”. 30Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Permita que, em Jesus Cristo, o seu diálogo com o Pai seja restaurado!

“Naquele tempo, perguntaram-lhe pois: “Quem és Tu, então?”. Jesus respondeu: “O que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar, também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo”. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai” (João 8,25-27).

Vejam a pergunta: “Quem és Tu, então?”. Essa pergunta que, certamente, permeou toda a história da humanidade. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse homem encantador? Quem é esse homem que revolucionou a história? Quem é esse homem que transformou o mundo? Quem é esse homem que mudou a minha e a sua vida? É o dia também de darmos de novo, em primeiro lugar, a resposta a nós mesmos dessa pergunta: “Quem é Jesus na nossa vida?”.

Mas a resposta de Jesus, infelizmente, na tradução em português ela foi suprimida, porque Jesus disse: “Eu sou”, aquela definição do nome de Deus, no antigo testamento, Jesus repete aqui, nesse diálogo. “Eu sou o que vos digo desde o começo”. Jesus estava querendo afirmar, dizer aos seus interlocutores da sua presença que confirma não só a presença d’Ele, como também a presença do próprio Deus. A presença de Deus que quer comunicar para o ser humano a graça do Seu amor, alguém que revela o seu ser. Jesus responde: “Eu sou. Eu estou no meio de vós. Eu estou convosco”. E, a partir desse “Eu sou”, nasce o diálogo com Deus. Jesus é para nós a possibilidade do diálogo com Deus.

Neste tempo de Quaresma, em preparação para a Páscoa, nós estamos purificando a nossa experiência de oração; a nossa experiência de entrarmos em diálogo com Deus; de ouvir e de falar; de fazer essa experiência bonita de comunicação com o Pai do Céu nas nossas realidades, mas também de escutar a Sua voz, de deixar que Deus nos oriente, de deixar que Ele nos transforme com a sua palavra. E, justamente, meus irmãos, Jesus é para nós a possibilidade de dialogar com Deus.

Abramos o nosso coração e acolhamos a Jesus de uma maneira totalmente nova e permitamos que, em Jesus Cristo, o nosso diálogo com o Pai seja restaurado

Se não fosse Jesus Cristo, não existiria oração. Se não fosse Cristo, nós não teríamos acesso e nem chamaríamos a Deus de Pai. E Cristo nos tranquiliza nos momentos das trevas. Quando Jesus faz esta afirmação: “Eu sou”. Ele queria dizer: “O Pai está perto, não tenham medo”. O Pai está perto porque onde está o Filho, está também o Pai. Infelizmente, os interlocutores de Jesus, os da Sua época, não experimentaram essa graça, pois não acreditaram que no Filho estava também presente o Pai. Mas, hoje, nós temos essa possibilidade de crer, de esperar em Jesus Cristo.

E nós sabemos que Jesus morrerá justamente por causa dessa identificação com o Pai. Foi justamente por se fazer igual a Deus, revelando a Sua natureza idêntica a do Pai, em Sua divindade, é que Jesus teve de pagar um alto preço, pois foi acusado de blasfêmia por nos revelar o amor do Pai, por nos abrir uma nova estrada de diálogo com Deus. Aquele diálogo que já havia sido perdido desde Adão e Eva; aquele diálogo que havia sido perdido com o povo no deserto, com a murmuração, com o pecado, com as infidelidades, com as inúmeras rupturas com a aliança. Jesus nos restaura esse diálogo com o Pai do Céu, porque Ele afirma: “Eu sou, Eu estou presente, Eu quero comunicar a minha graça”.

Então, hoje, abramos o nosso coração e acolhamos a Jesus Cristo de uma maneira totalmente nova e permitamos que, em Jesus Cristo, o nosso diálogo com o Pai seja restaurado.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.