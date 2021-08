Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/08/2021

Primeira Leitura (Nm 20,1-13)

Leitura do Livro dos Números.

Naqueles dias, 1toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sin, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cades. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. 2Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Aarão, 3e, levantando-se em motim, disseram: “Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor! 4Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? 5Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas nem romãzeiras, e, além disso, não tem água para beber?” 6Deixando a comunidade, Moisés e Aarão foram até a entrada da Tenda da Reunião, e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles.

7O Senhor falou, então, a Moisés, dizendo: 8“Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Aarão; na presença deles ordenai à pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais”.

9Moisés tomou, então, a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. 10Depois, Moisés e Aarão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: “Ouvi, rebeldes! Poderemos, acaso, fazer sair água desta pedra para vós?”

11E, levantando a mão, Moisés feriu duas vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. 12Então o Senhor disse a Moisés e a Aarão: “Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar”.

13Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 94)

— Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: Não fecheis os corações como em Meriba.

— Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos!

— Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.

— Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras”.

Evangelho (Mt 16,13-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 13Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”.

15Então Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. 17Respondendo, Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.

18Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”. 20Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. 21Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. 22Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te aconteça!” 23Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: “Vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Encontremos a verdadeira identidade de Jesus

“Então Jesus perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Simão Pedro respondeu: 'Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo' ” (Mateus 16,15-16).

A pergunta de Jesus aos Seus discípulos: “Quem eu sou para vocês?”, “Quem eu represento?”, “O que é que vocês estão vendo em mim?”. É uma pergunta latente para todos nós. Precisamos saber quem é Jesus, pois nós nos relacionamos com Ele, falamos com Ele, proclamamos o senhorio d'Ele.

E quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Essa pergunta tem que ser respondida a cada dia. E aqui não é uma resposta teórica, não é uma fórmula pronta ou respondida, mas é uma resposta, primeiro, afetiva, que vem lá do fundo da alma e do coração daquele que, independente, se relaciona com Jesus e descobri, encontrou a identidade d'Ele.

Se não nos identificarmos com Jesus, teremos com Ele um relacionamento superficial, e relacionamento superficial infelizmente não produz frutos ou produz frutos superficiais. Por isso vinham muitas respostas: “Alguns dizem que é João Batista; outros dizem que é Elias, outros dizem que é uns dos profetas ”. A sociedade em que vivemos também dá muitas respostas confusas a respeito de Jesus, os próprios seguidores d'Ele, muitas vezes, não sabem quem é Jesus, não conhece a verdadeira identidade d'Ele.

Simão Pedro respondeu do fundo da sua alma, ele reconheceu quem era Jesus, ele reconheceu que era Jesus o Messias, o Filho de Deus e, nesta felicidade da resposta de Simão, a felicidade da resposta da identidade de quem era, Jesus deu a ele a primazia entre os apóstolos: “ Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. P or isso eu te digo que tu és Pedro ”.

É sobre a proclamação de fé de Pedro que a Igreja nasce, é sobre essa verdade fundamental, mas deixe-me dizer: Pedro reconhece quem é Jesus, mas ele ainda não tem a sabedoria para reconhecer a identidade de Jesus.

Quando Jesus diz a eles que o Messias vai sofrer da parte dos homens, os sumos sacerdotes, mas depois vai ressuscitar. Pedro, o mesmo que foi feliz, vai ser muito infeliz porque ele vai repreender Jesus, porque ele não quer aceitar a humanidade sofredora de Jesus.

A infelicidade nossa que queremos Jesus como Senhor, como Messias, como nosso Deus, mas não queremos assumir a nossa humanidade, não queremos assumir a cruz de cada dia, não queremos assumir o sofrimento, não queremos assumir nossas fragilidades, não queremos assumir a morte .

Jesus repreende: “Vai para longe de mim, Satanás!”. Esses pensamentos não são de Deus, são dos homens e seja repreendido todo pensamento mundano que, muitas vezes, tomam conta de nós que não queremos assumir a cruz de cada dia, não queremos abraçar o sofrimento. Queremos viver apenas o engano, a ilusão da prosperidade tão propagada, mas não queremos assumir o Evangelho da cruz e vai para longe da Igreja, vai para longe de nós todo pensamento que nos afasta do Cristo crucificado.

Deus abençoe você!