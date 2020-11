Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/11/2020

Primeira Leitura (Fl 3,3-8a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.

Irmãos, 3os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, pomos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. 4Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne. Pois, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. 5Fui circuncidado no oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus. Em relação à Lei, fariseu, 6pelo zelo, perseguidor da Igreja de Deus; quanto à justiça que vem da Lei, sempre irrepreensível. 7Mas essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as como perda, por causa de Cristo. 8aNa verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 104)

— Exulte o coração dos que buscam o Senhor!

— Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas! Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus!

— Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face! Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios!

— Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra.

Evangelho (Lc 15,1-10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 2Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. “Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles”.

3Então Jesus contou-lhes esta parábola: 4“Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? 5Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, 6e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida!’ 7Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. 8E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? 9Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido!’ 10Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Convertamos o nosso coração pelo amor de Deus por nós

“Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão” (Lucas 15,7).

A óptica do Evangelho de hoje nos mostra que o problema é nos considerarmos justos, porque os justos não medem a sua conversão, eles estão sempre rezando e vendo que os outros precisam se converter; há até uma oração na Igreja pela conversão dos pecadores, na qual nós devemos estar inclusos. Porque se os que estão fora da Igreja pecam pelos pecados que cometem no mundo aí fora, nós, muitas vezes, pecamos na Casa de Deus por orgulho, soberba e vaidade.

Aqui, consideramos os nossos pecados menores quando, na verdade, os nossos pecados são grandes porque conhecemos a graça; e quem conhece a graça deve lutar de forma pertinente a cada dia e até de forma penitente pela sua conversão diária. Converter-se para vencer essa arrogância, essa vaidade, essa mania de julgar os outros, converter o próprio temperamento que, muitas vezes, está com comportamentos excessivos.

A alegria que damos a Deus é sermos esse pecador que se converte a cada dia pelo amor, pela misericórdia e pela paciência

A nossa conversão não é menor do que a do mundo, não é porque nos julgamos aqueles que não roubam, que não matam, que estamos melhores que os outros, porque pode ser que o que julgamos ser ladrões e bandidos cheguem primeiro no Reino dos Céus ou no lugar que acharíamos que é nosso. É por isso que para Deus há muito mais alegrias por um só pecador que se converte, e aqui Ele não está falando o tamanho do pecador.

A alegria que damos ao coração de Deus não é ficarmos parados, estagnados onde estamos, lamentando com o mundo que não se converte. A alegria que damos a Deus é sermos esse pecador que se converte a cada dia pelo amor, pela misericórdia e pela paciência, que se converte dessa mania destemperada de viver julgando a tudo e a todos, e começa a voltar-se para si mesmo e a olhar as suas próprias intempéries e situações não resolvidas da vida.

O Bom Pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela única que está perdida. Muitas vezes, a ovelha não está perdida no mundo, mas sim na Igreja, na própria casa, porque o corpo da ovelha está ali, mas o coração já está distante há muito tempo.

Deixemos que o Bom Pastor encontre o coração dessa ovelha que somos nós, que nunca saímos da Casa do Pai, mas temos um coração que vive voando por outros campos. Que o Bom Pastor encontre o nosso coração, para que ele se converta e se convença, a cada dia, que sem o amor de Deus não somos nada.

Deus abençoe você!