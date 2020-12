Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/12/2020

Primeira Leitura (Is 30,19-21.23-26)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Assim fala o Senhor, o Santo de Israel: 19Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar: ele se comoverá à voz do teu clamor; logo que te ouvir, ele atenderá.

20O Senhor decerto dará a todos o pão da angústia e a água da aflição, não se apartará mais de ti o teu mestre; teus olhos poderão vê-lo 21e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti: “O caminho é este para todos, segui por ele”, sem desviar-vos à direita ou à esquerda.

23Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico; nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens, 24teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira.

25Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões.

26A lua brilhará como a luz do sol e o sol brilhará sete vezes mais, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 146)

— Felizes são aqueles que esperam no Senhor!

— Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom, cantai ao nosso Deus, porque é suave: ele é digno de louvor, ele o merece! O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo.

— Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura; fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome.

— É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios.

Evangelho (Mt 9,35 –10,1.6-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 35Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade.

36Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 37“A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!”

10,1E, chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade.

Enviou-os com as seguintes recomendações: 6“Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! 7Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. 8Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Faça o Reino de Deus acontecer primeiro em sua casa

“Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios” (Mateus 10,6-8).

Jesus está enviando os Seus para que levem, anunciem e proclamem o Reino de Deus. Assim como Ele enviou os Seus apóstolos e discípulos, Ele também nos envia. E é importante que primeiro precisamos ir como Ele mandou os Seus, as ovelhas perdidas da Casa de Israel.

Sabe, meus irmãos, ainda há muitas ovelhas perdidas dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Aquele ditado de que “Santo de casa não faz milagre”, que “O profeta não é bem aceito em sua casa”, tem sido um amuleto para muitos não levarem a Palavra de Deus para os seus.

É um erro que cometemos, pois não adianta deixarmos nossas obrigações, viajar até o outro lado do mundo para levar o Evangelho, se não o levamos para os nossos.

Tenha, neste tempo do Advento, um propósito muito firme: fazer o Reino de Deus acontecer na sua casa

Este tempo de graça que estamos vivendo é para congregarmos e agregarmos. Agreguemos e congreguemos os nossos. Há pais e mães que ainda não conseguem reunir seus filhos para fazer uma oração nem na hora da refeição. Há pais e mães que deixaram de lado seus filhos. Não desistam deles porque cresceram, porque estão casados; não desistam dos seus de forma nenhuma. Temos muito a anunciar, mas o primeiro anúncio é para os nossos.

Por isso, tenhamos, neste tempo do Advento, um propósito muito firme: fazer o Reino de Deus acontecer na nossa casa. Você deseja fazer a Novena de Natal? Faça primeiro, pelo menos um dia, a novena com a sua casa, com a sua família.

Sei que, quando chega o final de ano, todo mundo começa a se preparar para as festas de Natal. Desculpe-me, mas nossas festas de Natal têm ficado muito pagãs, porque todo mundo se preocupa com o que comer, com o que beber, com a roupa vermelha ou branca que usará, mas ninguém se preocupa com a evangelização, muito menos com o Aniversariante.

Por isso, preparar-se para o Natal não é só comprar presentes, não é fazer as crianças criarem aquela expectativa de que o Papai Noel vai chegar e trazer presentes para elas. Saia dessa fase da ilusão, do erro, do engano, e leve evangelização; depois, as crianças crescem apenas com sentimentos materialistas, e quando se recordam do Natal, recordam-se do presente a ganhar, mas não do presente a dar, não da vida que o Senhor nos trouxe. Por isso é tempo de evangelizar e, por favor, comecemos a evangelizar os nossos.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook