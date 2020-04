Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/04/2020

Primeira Leitura (Is 42,1-7)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1“Eis o meu servo — eu o recebo; eis o meu eleito — nele se compraz minh’alma; pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. 2Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas proverá o julgamento para obter a verdade. 4Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra; os países distantes esperam seus ensinamentos”.

5Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move: 6“Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, 7para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas.

Salmo Responsorial (Sl 26)

— O Senhor é minha luz e salvação.

— O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu tremerei?

— Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem.

— Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração; se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei.

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Jo 12,1-11)

1Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. 2Ali ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. 3Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. 4Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: 5“Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres?” 6Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. 7Jesus, porém, disse: “Deixa-a; ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. 8Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis”.

9Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. 10Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, 11porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus.

Ouça a Homilia

Dediquemos momentos para ficarmos aos pés de Jesus

“Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos” (João 12,3).

Há seis dias da Páscoa, Jesus estava em Betânia. Sabemos que Betânia é a casa dos amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro; era é a casa onde Jesus gostava de estar e fazer-Se presente. Lá Ele também havia ressuscitado Lázaro e tudo era muito recente.

Lázaro testemunhava aquilo que Jesus tinha feito ou ressuscitado, ou seja, a presença de Lázaro manifestava a presença amorosa de Deus na vida dele. Lázaro ressuscitado era um sinal daquilo que Jesus viveu de forma plena, porque há uma diferença: Lázaro ressurgiu, reviveu mas voltaria a morrer, pois não ressuscitou para a glória, enquanto que, Jesus morreu e ressuscitou gloriosamente, e deu a vida e a glória plena a todos que O seguem. Assim como Lázaro, queriam mata-lo por causa do seu testemunho, nós também seguiremos o caminho da morte natural, mas a vida sobrenatural é que nos dará a vida plena.

Que beleza e que graça se pudermos passar essa semana aos pés de Jesus!

Essa semana não é a semana da morte, é a semana da vida, é a vida daqueles que seguem o Senhor da Vida. Estando Jesus na casa de seus amigos, Maria ungiu os pés d’Ele, demonstrou todo o seu amor pelo Mestre Jesus.

O amor não tem preço, ele é incondicional, sobretudo quando se trata do amor a Deus. Por isso, ela pegou o seu perfume mais precioso e ungiu os pés de Jesus. Depois, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, demonstrando todo o seu amor.

O sentido da vida é amar porque amar nos dá a vida. Amemos a Deus em primeiro lugar, amemos aquele presente maior que Deus nos deu, que é o Seu Filho Jesus.

Como Maria, nos coloquemos aos pés d’Ele para ouvi-Lo, ama-Lo, beija-Lo, adora-Lo e glorifica-Lo. Toda essa unção que Maria fez no corpo d’Ele, alguém poderia dizer: “Não é a unção que fazem no corpo que já morreu?”. Ela estava antecipando, amando; porque aquele Cristo que iria ser crucificado e morto, é o Cristo que estava vivo e viverá para sempre.

Que beleza e que graça se pudermos passar essa semana aos pés de Jesus! A vida inteira deveríamos passar aos pés d’Ele, mas essa semana, de modo especial, dediquemos horas e momentos para ficarmos aos pés de Jesus para ama-Lo, para que a força da morte não seja mais forte em nós do que a força da vida, para que a força da graça de Deus seja maior do que qualquer coisa na nossa vida.

Deus abençoe você!

