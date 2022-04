Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/04/2022

Primeira Leitura (Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95)

Leitura da Profecia de Daniel.

Naqueles dias, 14O rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: 'É verdade, Sidrac, Misac e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? 15E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estais prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente; e qual é o deus que poderá libertar-vos de minhas mãos?

16Sidrac, Misac e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: 'Não há necessidade de te respondermos sobre isto: 17se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. 18Mas, se ele não quiser libertar-nos,fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer'.

19A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidrac, Misac e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto; deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume; 20e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidrac, Misac e Adbênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente.

24Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. 49aMas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros.

91O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente, e perguntou a seus ministros: 'Porventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo?' Responderam ao rei: 'É verdade, ó rei'. 92Disse este: 'Mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus.'

95Exclamou Nabucodonosor: 'Bendito seja o Deus de Sidrac, Misac e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Dn 3,52-56)

— A vós louvor, honra e glória eternamente!

— A vós louvor, honra e glória eternamente!

— Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente! Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente!

— No templo santo onde refulge a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente! E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente!

— Sede bendito, que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente! E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente!

— Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente!

Evangelho (Jo 8,31-42)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: 'Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, 32e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.' 33Responderam eles: 'Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: 'Vós vos tornareis livres'?' 34Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 35O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. 36Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. 37Bem sei que sois descendentes de Abraão no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. 38Eu falo o que vi junto do Pai; e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai.' 39Eles responderam então: 'O nosso pai é Abraão.'

Disse-lhes Jesus: 'Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão! 40Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. 41Vós fazeis as obras do vosso pai.' Disseram-lhe, então: 'Nós não nascemos do adultério, temos um só pai: Deus.'

42Respondeu-lhes Jesus: 'Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Seja verdadeiramente livre!

“Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: ‘Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’. Responderam eles: ‘Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: ‘Vós vos tornareis livres’?’” (João 8,31-33).

Vejam, meus irmãos, Jesus está em diálogo com aqueles judeus que tinham acreditado n’Ele; e vejam ainda a dificuldade para poder acolher essa Palavra de Jesus, que é transformadora, libertadora; que causa em nosso coração uma libertação.

É duro aceitar que nós não somos, de fato, livres. É muito difícil aceitarmos que somos, muitas vezes, dependentes afetivamente, emocionalmente; dependentes de coisas, de bens materiais, de cargos, de pessoas; de drogas: álcool, cigarro… É muito duro para nós admitir que temos um apego, uma ligação com essas coisas.

E é mais difícil aceitarmos que temos uma dependência total de Deus, porque nós temos esse vício de nos acharmos independentes, de acharmos que não precisamos de Deus, mas nós somos totalmente dependentes d’Ele. Nós deveríamos sim sermos totalmente dependentes de Deus e nos libertarmos completamente das outras escravidões. Mas chega um ponto em que nós temos de nos render, temos de dar o nosso coração a Cristo, para que Ele realmente nos liberte na raiz, pois tem muita gente vivendo na ilusão de achar que é livre, tem muita gente vivendo hoje o que eu costumo chamar de “EPP”— que é o “Engano Próprio Profundo”.

A palavra de Jesus tem o poder de fazer de você uma pessoa verdadeiramente livre no coração, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos; livre para Deus!

As pessoas estão iludidas achando que são livres, mas não são; pensam que fazendo o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, estão manifestando a sua liberdade. Que tragédia! Esses são só esconderijos porque é o culto da própria imagem, é a ostentação de uma falsa liberdade, de um poder, que, na verdade, não existe e pode se romper a qualquer momento.

A liberdade não vem de mim mesmo, das minhas forças, daquilo que eu conquisto; ela não vem de uma ideologia, de uma vitória em uma batalha… Isso não é liberdade! Pois a liberdade vem de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo! A liberdade vem daquele único e capaz de fazer o nosso coração livre, porque só Jesus Cristo é o portador de uma palavra honesta, transformadora; de uma palavra humanizante, divina; de uma palavra transcendente, que nos faz ir além dessas realidades terrenas. Só Jesus pode nos fazer verdadeiramente livres, filhos de Deus, que é nossa identidade.

Então, hoje, peçamos ao Senhor a graça de que a Sua palavra realmente liberte o nosso coração. Eu não sei qual é a situação na qual você se encontra, na qual você se veja prisioneiro, escravo, dependente… Mas eu sei que a palavra de Jesus anunciada e proclamada agora, ela tem o poder de libertar você; ela tem o poder de fazer de você uma pessoa verdadeiramente livre… Livre no coração, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos; livre para Deus!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.