Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/05/2022

Primeira Leitura (At 9,1-20)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 1Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao Sumo sacerdote 2e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o Caminho. 3Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. 4Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”

5Saulo perguntou: “Quem és tu, Senhor?” A voz respondeu: “Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. 6Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer”. 7Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. 9Saulo ficou três dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu.

10Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: “Ana­nias!” E Ananias respondeu: “Aqui estou, Senhor!” 11O Senhor lhe disse: “Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando”. 12E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. 13Ananias respondeu: “Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. 14E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome”.

15Mas o Senhor disse a Ana­nias: “Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. 16Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa”. 17Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: “Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo”.

18Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. 19Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, 20e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 116)

— Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.

— Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o!

— Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel!

Evangelho (Jo 6,52-59)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 52os judeus discutiam entre si, dizendo: “Como é que ele pode dar a sua carne a comer?” 53Então Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 54Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. 56Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. 58Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre”. 59Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Reveja o seu amor pela Eucaristia

“Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: ‘Como é que ele pode dar a sua carne a comer?’. Então Jesus disse: ‘Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida’” (João 6,52-55).

Meus irmãos, o convite que Jesus faz, a oferta de Cristo não é um convite ao canibalismo. Canibalismo, você entende muito bem que é comer carne humana. Para os judeus, soava bastante estranho essa oferta de Jesus do seu corpo, do seu sangue e da sua carne. Para eles, era bastante difícil compreender isso. Mas eles se espantavam pela realeza, pela realidade, pela definição que Jesus acabou dando sobre esse mistério de união d’Ele com cada um de nós.

Era um convite, na verdade, para aceitar a vida de Cristo, não era fisicamente comer a sua carne ou beber o seu sangue, mas era para entrar numa dimensão muito mais profunda, era para acolher a vida de Cristo. Uma vez que Ele está se referindo à sua carne e ao seu sangue, Jesus está dizendo: “Recebam a minha vida. Recebam profundamente aquilo que sou no coração e na alma de vocês”.

Aqui, entra também uma coisa interessante, que é um conceito aristotélico, mas que depois também foi refeito e feita uma releitura por parte de São Tomás de Aquino, que é o conceito de substância e acidente.

É um convite para cada um de nós rever o nosso amor pela Eucaristia, o cuidado que temos com esse grande tesouro na vida da nossa Igreja

Substância é a coisa na sua realidade mais profunda, o acidente já é a parte externa. Por isso que, quando nós falamos da Eucaristia, esses dois conceitos são muito aplicados, porque, na Eucaristia, a substância é Jesus, embora o símbolo externo seja pão e seja vinho. Vemos pão e vinho, a matéria do pão e do vinho, mas a substância é Jesus. Por isso que, na Doutrina Católica, dizemos que, naquele momento, acontece o milagre da transubstanciação, e não a transmaterialização. Jesus está presente, não comemos nem bebemos de uma forma simbólica, mas realmente comemos e bebemos a carne de Cristo, o sangue de Cristo. É Jesus que está presente, como eu disse: embora na aparência frágil do pão e do vinho.

Porque é assim, Jesus também se apoia na nossa vida frágil, na nossa vida limitada, assim como Ele escolheu a realidade frágil de se apoiar na matéria do pão e do vinho, Ele também se apoia no meu e no seu coração.

Então, hoje, ao meditarmos esse Evangelho, é um convite para cada um de nós rever o nosso amor pela Eucaristia, o cuidado que temos com esse grande tesouro na vida da nossa Igreja, que é a presença perene de Jesus todos os dias vivo na Eucaristia, para ofertar a cada um de nós o dom da sua vida, o dom do seu ser.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.