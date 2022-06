Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/06/2022

Primeira Leitura (Gn 3,9-15.20)

Leitura do Livro do Gênesis.

9O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” 10E ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu; e me escondi”. 11Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?” 12Adão disse: “A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi”.

13Disse o Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste isso?” E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me e eu comi”. 14Então o Senhor Deus disse à serpente: “Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais selvagens! Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida! 15Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 20E Adão chamou à sua mulher “Eva”, porque ela é a mãe de todos os viventes.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 86)

— Dizem coisas gloriosas da Cidade do Senhor.

— O Senhor ama a cidade que fundou no Monte santo; ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó.

— Dizem coisas gloriosas da Cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: “Nasceu nela todo homem; Deus é sua segurança”.

— Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos: “Foi ali que estes nasceram”. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão; e, dançando, exclamarão: “Estão em ti as nossas fontes!”

Evangelho (Jo 19,25-34)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 25perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena.

26Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este é o teu filho”. 27Depois disse ao discípulo: “Esta é a tua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.

28Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: “Tenho sede”.

29Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. 30Ele tomou o vinagre e disse: “Tudo está consumado”. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.

31Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.

32Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus.

33Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Leve a Virgem Maria para a casa do seu coração

“Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: ‘Mulher, este é o teu filho’. Depois disse ao discípulo: ‘Esta é a tua mãe’. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo” (João 19,25-27).

Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora começando esse tempo na vida da Igreja, que chamamos de Tempo Comum, ao celebrarmos as festas pascais, ao celebrarmos Pentecostes. E, hoje, celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós. Hoje, Cristo quer trazer um dom especial a mim e a você: a Sua Mãe; Ele quer nos dar essa companhia, esse tesouro precioso na vida da Igreja, que é o coração da Virgem Maria, da Imaculada.

Veja, das mãos de João esse dom chegou até cada um de nós; das mãos e dos braços do discípulo amado, também nós podemos receber a Virgem Maria como um tesouro, como um bem espiritual. E de Maria (que é o nome da Mãe de Jesus) a Fátima, Lourdes, Aparecida… Ao longo da história da Igreja, esse dom se concretizou na vida do povo de Deus, do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Em cada um de nós, a presença da Virgem Maria se faz sentir.

Por isso, Maria se torna Mãe da Igreja, Mãe dos amados de Cristo, Mãe dos discípulos de Cristo, Mãe daqueles que decidiram entregar a vida deles por amor a Cristo.

Você pode receber a Virgem Maria como um tesouro, como um bem espiritual

A Palavra de Deus diz que perto da cruz de Jesus estava Maria, Sua mãe. Se Ele nos entregou Sua Mãe como um dom, como um tesouro, então, perto da cruz dos discípulos de Jesus também está a Virgem Maria.

Você, hoje, está atravessando alguma dificuldade, alguma experiência de cruz e sacrifício? Saiba que perto de você está a Mãe de Jesus porque Ela não abandona também os discípulos do Seu Filho quando experimentam o mistério do sofrimento, quando experimentam o mistério da cruz.

Ela é tudo isso para nós, a Virgem Maria é essa experiência de companhia, é essa presença maravilhosa, é essa companhia na nossa caminhada, que também nunca nos abandona em nenhum momento.

Diz o Evangelho ainda, que o discípulo amado, João, a acolheu consigo, não foi só um assistencialismo da parte de João — absolutamente não! João não fez só uma caridade de acolher uma viúva na sua casa, perto dele. Quando a Palavra de Deus diz que ele a acolheu consigo, é porque João levou Maria para a intimidade do seu coração, João levou Maria para a casa do seu coração. Todos os dias da vida do discípulo amado, agora, teriam a companhia da Virgem Maria. Eu e você também somos convidados, por causa de Jesus, por causa desse dom que Ele nos concedeu, a também trazer Maria para a casa do nosso coração.

Que Ela faça parte dos nossos dias, que ela esteja presente conosco em todas as situações. Ela é a Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja, ela é a tua Mãe!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.