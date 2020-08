Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/08/2020

Primeira Leitura (Dn 7,9-10.13-14)

Leitura da Profecia de Daniel.

9Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um Ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura; seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. 10Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele; serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal e os livros foram abertos.

13Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. 14Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam: seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 96)

— Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.

— Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito.

— As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra; e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória.

— Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses.

Evangelho (Mt 17,1-9)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. 2E foi transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. 3Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. 4Então Pedro tomou a palavra e disse: “Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias”. 5Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!” 6Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. 7Jesus se aproximou, tocou neles e disse: “Levantai-vos, e não tenhais medo”. 8Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. 9Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: “Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A oração é a antecipação da glória de Deus

“Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles; o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz” (Mateus 17,1-2).

Celebramos, hoje, a Festa da Transfiguração de Jesus. É uma festa porque a Transfiguração é a antecipação da Ressurreição de Jesus, é a possibilidade de contemplarmos o Ressuscitado que depois irá ressuscitar em definitivo, quando passar pela Via Crúcis.

O Mestre Jesus pegou três dos Seus discípulos, amigos mais próximos d’Ele, para revelarem o Seu segredo. Levando Pedro, Tiago e João para um lugar à parte, subindo a montanha sagrada eles puderam contemplar o Cristo glorioso, transfigurado e transformado. Mais do que isso, tudo aquilo que representa a Lei e os profetas. Jesus está à frente de Elias e de Moisés, porque Ele é o Senhor do tempo, porque o tempo n’Ele se consome na eternidade. Jesus, como o Pai mesmo está dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos puderam, de forma antecipada, contemplar a glória futura.

É necessário buscar o Alto como o lugar da morada de Deus, e isso se faz por meio da oração

Caminhamos em meio a nossa Via Crúcis da vida diária, mas não podemos deixar de contemplar, adorar, glorificar e ter comunhão com a vida eterna. Não podemos deixar de buscar as coisas do Alto. Por isso, Jesus tirou os Seus para um lugar à parte, para conduzi-Los ao Alto.

Não é necessário sempre subir uma montanha ou um lugar mais alto, mas é necessário buscar o Alto como o lugar da morada de Deus, e isso se faz por meio da oração.

A oração é a antecipação da glória, é a nossa comunhão profunda com Deus, é o lugar da transformação e da transfiguração. É na oração que os nossos sentidos são renovados; os nossos sentidos se abrem para a graça de Deus.

Os olhos que tantas vezes só veem tragédias, horrores, medos, pavores precisam ser transfigurados para contemplar a presença de Deus no meio de nós. Os nossos ouvidos que escutam tantas coisas ruins e desastrosas, que entram para nós, nossos ouvidos precisam se abrir para ouvir o Senhor, para deixar Deus falar. A nossa boca que, muitas vezes, diz coisas negativas ou malditas, a nossa boca e a nossa língua precisam ser transfiguradas para contemplar, adorar e dizer: “Senhor, é bom estar na Sua presença!”.

Celebremos a Transfiguração do Senhor sendo convidados também para subirmos à oração, para deixarmos de lado os nossos afazeres, ocupações e preocupações para nos entretermos e entrarmos no coração do Mestre para adorá-Lo, glorificá-Lo e exaltá-Lo para que a Sua glória brilhe sobre nós.

Deus abençoe você!

