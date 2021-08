Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/08/2021

Primeira Leitura (Dn 7,9-10.13-14)

Leitura da Profecia de Daniel.

9Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um Ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura; seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. 10Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele; serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal e os livros foram abertos.

13Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho do homem, aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. 14Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam: seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Responsório (Sl 96)

— Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.

— Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito.

— As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra; e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória.

— Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses.

Evangelho (Mc 9,2-10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. 3Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. 4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. 5Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. 6Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. 7Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz!” 8E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. 9Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. 10Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si, o que queria dizer “ressuscitar dos mortos”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A oração transfigura a nossa vida

“Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles ” (Marcos 9,12).

Hoje, celebramos uma Festa da Transfiguração do Senhor. Esse acontecimento evangélico é de suma importância e nós celebramos como oferta na igreja, o dia que o Senhor transfigurou-se diante dos Seus, como uma antecipação da Sua própria glória final, da Sua própria glorificação ressuscitado. A verdade é que a glória do Senhor está no meio de nós.

Mesmo caminhando na nossa vida cotidiana, mesmo carregando a nossa cruz de cada dia, mesmo sem ignorar os dramas e como realidades da vida, não podemos perder de vista a glória que nos espera. O sofrimento é a parte da vida humana, mas não é o destino final da humanidade. O destino final da humanidade que espera, confia e crê em Jesus é uma glória eterna.

A oração é a verdadeira transfiguração da alma, do coração e da mente

O Céu é uma realidade que não podemos ignorar, e os Céus está no meio de nós porque Jesus trouxe o Céu para próximo de nós, caminhando no nosso cotidiano, vivendo a nossa vida de cada dia. A verdade é que assim como o Senhor levou consigo Pedro, Tiago e João, e os retirou, os levou num lugar sozinhos, um lugar à parte, se queremos contemplar a glória, se queremos realmente glorificar a nossa cruz de cada dia, a nossa vida cotidiana é na oração, é se retirando, se colocando num lugar à parte, é saindo da multidão da confusão, das tribulações todas da vida para se voltar para a glória do Senhor, para se voltar para a oração.

A oração é a verdadeira transfiguração da alma, do coração e da mente. A oração nos eleva para Deus, não nos torna pessoas aéreas, perdidas e desencanadas. Uma oração não nos desencarna da vida, uma oração transforma a nossa carne na presença de Deus. A oração transforma como desilusões em esperança, a oração transforma cada gota de sofrimento em gota de eternidade, a oração conduz a nossa alma para o caminho da vida, a oração nos coloca no sentido do cotidiano, no sentido eterno de cada dia.

A oração transfigura os nossos sentidos, a oração nos dá o dom da escuta de Deus, escuta da Palavra, escuta do sagrado, escuta do Pai, do Espírito, a escuta de Jesus. É a oração que nos coloca na comunhão com a Santíssima Trindade. A oração transforma a nossa mente, o nosso falar. Por isso, é preciso se retirar, é preciso sair do turbilhão das emoções para se colocar na presença única de Deus.

Jesus Transfigurado e Ressuscitado transfigura a nossa vida no poder da oração!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.