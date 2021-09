Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/09/2021

Primeira Leitura (Cl 1,24-2,3)

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.

Irmãos, 1,24alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é a Igreja. 25A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou em sua plenitude: 26o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. 27A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério: a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. 28Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. 29Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. 2,1Quero pois que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros, que não me conhecem pessoalmente, 2para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, 3no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência.

Responsório (Sl 61,6-7.9)

— Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação! Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontro segurança!

— Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração: nosso Deus é um refúgio para nós.

Evangelho (Lc 6,6-11)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Aconteceu num dia de sábado que, 6Jesus entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. 7Os mestres da Lei e os fariseus o observava, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. 8Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: “Levanta-te, e fica aqui no meio”. Ele se levantou, e ficou de pé. 9Disse-lhes Jesus: “Eu vos pergunto: O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?” 10Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: “Estende a tua mão”. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. 11Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.

Deus cura a secura do nosso coração

“Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: ‘Levanta-te e fica aqui no meio’. Ele se levantou e ficou de pé” (Lucas 6,8).

Jesus está novamente na sinagoga e começou a ensinar a Palavra de Deus. Mas que interessante: quem ensina deve praticar o que ensina, porque o ensino evangélico não é um ensino apenas teórico, mas é um ensino de vida, é uma escola de vida, onde a própria vida é o principal ensino. Por isso, aquilo que Jesus fala, Ele também prática.

Isso O diferencia dos fariseus, dos mestres da Lei que eram homens que conheciam a Lei, sobretudo os doutores da Lei, mas, na hora da prática, não era o que se observava. Eles estavam observando para ver se Jesus iria curar no dia de sábado. E Jesus — sem receio algum, conhecendo os pensamentos obscuros e maldosos do coração deles—, simplesmente viu que ali estava um homem de mão seca. Você sabe que o homem acometido por esse mal, vivia afastado porque não se sabia o que, de fato, o levava a ter a mão direita daquela forma.

O fato é que aquela mão ressecada o mantinha distante dos outros, ele não era uma pessoa normal, infelizmente, a sociedade de ontem, de hoje — espero que a de amanhã seja menos — é sempre movida por conceitos equivocados, e todos os conceitos equivocados geram preconceitos.

Tão importante quanto curar a mão seca daquele homem, é curar a secura do nosso coração

Aquele homem estava afastado; e, por isso, Jesus o chamou e disse: “Vem para o meio”. Ele se levantou, ficou no meio e Jesus o tocou, o curou; e a sua mão ficou restabelecida e curada.

É verdade que os fariseus ficaram com muita raiva. E por que ficaram com muita raiva? Porque Jesus fez o bem, porque Ele realizou o bem, porque Ele deu amor, atenção e cuidado para aquele que ninguém cuidava.

Cuidado para que a nossa religião não se torne uma religião farisaica, de leis, preceitos, falas, e não uma religião da vida, onde nós trazemos para o meio, para o centro do nosso coração, das nossas preocupações os que estão sofrendo as opressões da vida, os que estão marginalizados, estão descartados muitas vezes.

Cuidado porque nós vivemos uma religião onde o centro é sempre as nossas coisas, é uma religião egocêntrica, onde estamos sempre focados em nós, nas nossas coisas, na nossa vida e não percebemos quem está sofrendo, quem está marginalizado, quem não está sendo amado, quem não está sendo cuidado, quem está sendo descartado e não está sendo lembrado pelo nosso amor e pela nossa misericórdia.

Tão importante quanto curar a mão seca daquele homem, é curar a secura do nosso coração, é curar esse coração que, muitas vezes, se preenche das coisas que satisfazem o ego e não é curado para amar e cuidar de quem precisa do nosso amor e do nosso cuidado.

Deus abençoe você!

