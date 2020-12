Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/12/2020

Primeira Leitura (Is 40,1-5.9-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaías:

1“Consolai o meu povo, consolai-o! — diz o vosso Deus. 2Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida; ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados”. 3Grita uma voz: “Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. 4Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas; endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas: 5a glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou.

9Sobe a um alto monte, tu, que trazes a boa-nova a Sião; levanta com força a tua voz, tu, que trazes a boa-nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas; dize às cidades de Judá: ‘Eis o vosso Deus, 10eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina: eis, com ele, sua conquista, eis à sua frente a vitória. 11Como um pastor, ele apascenta o rebanho, reúne, com a força dos braços, os cordeiros e carrega-os ao colo; ele mesmo tange as ovelhas-mães’”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,/ e a vossa salvação nos concedei!

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar:/ é a paz que ele vai anunciar;/ a paz para o seu povo e seus amigos,/ para os que voltam ao Senhor seu coração./ Está perto a salvação dos que o temem,/ e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão,/ a justiça e a paz se abraçarão;/ da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom,/ e a nossa terra nos dará suas colheitas;/ a justiça andará na sua frente/ e a salvação há de seguir os passos seus.

Segunda Leitura (2Pd 3,8-14)

Leitura da Segunda Carta de São Pedro:

8Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. 9O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco. Pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se.

10O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso; os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. 11Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, 12enquanto esperais com anseio a vinda do Dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter, e os elementos, consumidos pelo fogo, se fundirão?

13O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. 14Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Anúncio do Evangelho (Mc 1,1-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

1Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 2Está escrito no livro do profeta Isaías: “Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. 3Esta é a voz daquele que grita no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas!’”

4Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. 5Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão.

6João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. 7E pregava, dizendo: “Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. 8Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Preparemos o nosso coração para receber Jesus

“Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas!” (Marcos 1,3).

Este domingo do Advento traz para nós a figura singular de João Batista. Esse é sempre para nós um referencial de quem se prepara para viver algo importante, singular e transformador na sua vida.

João Batista é aquele que nos aponta que não há improviso para receber o Reino de Deus. É aquele que nos mostra que: para acolher a graça que está chegando é preciso que o coração se abra, é preciso se lavar, se purificar, se renovar…

Ele está no deserto, ele próprio se retirando, sendo puro, mas se purificando. Ele próprio sendo santo, mas já se santificando para que essa graça, que é a graça da vinda do Senhor, seja, de fato, acolhida e recebida.

Veja João, o Batista, está preparando os corações para que recebam o Senhor. Precisamos preparar o nosso coração para que possamos receber o Senhor e para que os nossos possam recebê-Lo.

Não é preparando casa, colocando muitos enfeites para lá e para cá na nossa casa que nela Jesus vai chegar, não é colocando uma árvore de Natal maior do mundo e depois Papai Noel e naquela noite brincando de amigo secreto, que o Senhor virá até nós.

Precisamos preparar o nosso coração para que possamos receber o Senhor

Não estamos aguardando a chegado do Papai Noel, não estamos aguardando a chegada de presentes ou qualquer coisa parecida. O Presente está presente no meio de nós! Tiremos o nosso coração desses anseios materiais e materialistas que cultivamos dentro de nós, busquemos, de fato, uma vida austera e penitente que nos leve a desejar Deus no meio de nós.

O Senhor que veio na Sua primeira vinda não foi reconhecido por muitos porque não estavam com o coração preparado para recebe-Lo. E João fez o que fez, abriu caminho, endireitou estradas, convidou os homens do seu tempo à um batismo de conversão, de mudança de vida, levou-os à confessar seus pecados, à reconhecerem seus erros para que o coração se abrisse para o Reino dos Céus.

Por isso, esse tempo que parece lindo nas aparências, alguém vai dizer: “O Natal não vai ser muito bom esse ano”, mas, desculpa, o seu referencial de Natal é ter muito ou pouco dinheiro, muita ou pouca festa. No entanto, o referencial de Natal daquele que é discípulo de Jesus é um coração mais convertido, mais aberto para a graça, mais preparado para receber o Senhor.

Desejo que a sua casa tenha o melhor Natal do mundo, mas que seja um Natal de Jesus e não do mundo.

Deus abençoe você!

