Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/02/2022

Primeira Leitura (1Rs 8,1-7.9-13)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 1Salomão convocou para junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor.

2Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no sétimo mês, durante a festa. 3Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca 4e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam; quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas.

5O rei Salomão e toda a Comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade, que não se podia contar nem calcular. 6E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, 7pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima.

9Dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no monte Horeb, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. 10Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, 11de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. 12Então Salomão disse: “O Senhor disse que habitaria numa nuvem, 13e eu edifiquei uma casa para tua morada, um templo onde vivas para sempre”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 131)

— Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso!

— Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iaar a encontramos: Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos!

— Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós, com vossa arca poderosa! Que se vistam de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes, de justiça! Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso Ungido a vossa face!

Evangelho (Mc 6,53-56)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 53tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genesaré e amarraram a barca. 54Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. 55Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava.

56E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Você tem a possibilidade de tocar nas vestes de Jesus

“Naquele tempo, logo que reconhecer da barca, as pessoas reconhecem Jesus. Percorrendo toda aquela, levavam os doentes onde estavam na região em suas camas para o ouviam falar que Jesus estava. E, nos menos povoados, cidades e campos onde chegam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficaram curados” (Marcos 6,54-56).

As pessoas reconhecem Jesus — diz a Palavra — certamente. discípulos, discípulos, os discípulos ou tiveram dificuldades de reconhecerem, Jesus, Messias, enquanto eles enfrentaram os encontros, enquanto Jesus, ao encontro, era um fantasma, vejam. , a dificuldades quando o coração suportar. Mas essas pessoas reconhecem Jesus desejamos, porque, no coração, só existe o desejo de encontrá-Lo, só existe o desejo de serem tocadas por Ele.

Essas pessoas querem experimentar Jesus. Reconhecer Jesus tem como reação imediata apresentar diante d'Ele os machos. Essas pessoas, quando reconhecem o Senhor imediatamente, diz todas as suas realidades: “colocavam os doentes a palavra diante de Jesus, pedindo que Ele os tocasse”.

Quando nós reconhecemos Jesus, temos a necessidade de falar do nosso coração, de abrir o coração e dizer tudo aquilo que nos aflige, porque nós sabemos que não podemos encontrar consolo.

Tocar nas vestes de Jesus é tocar nas graças de Deus

O povo quer tocar as Suas vestes, aquela parte do manto onde, na criação de Deus se emanava como graças de Deus, de onde se emanavam as bênçãos de Deus. Então, essas pessoas têm consciência de que tocar nas vestes de Jesus é tocar nas graças de Deus.

Podemos fazer isso! Que coisa linda! Hoje, temos a possibilidade de tocar nas vestes de Jesus, mas como é isso, padre? Através dos sacramentos; pois eles são os sinais visíveis da graça de Deus para nós! Podemos tocar Jesus quando a Eucaristia; podemos tocar Jesus quando confessamos os nossos pecados; Podemos tocar em Jesus quando eles estão a unção para restituir a saúde física e espiritual, ou seja, a que as pessoas que nos apoiam tanto: tocar Jesus. Podemos isso experimentar!

Depois, as vestes de que fala a Palavra de Deus, a veste é a santidade; a santidade em Jesus, o puro era aquela força de excelência por excelência. Recebemos também essas santidades no nosso batismo e, a partir do nosso batismo, nós somos comprometidos a conservar, para que as pessoas, ao verem também essa santidade em nós, queiram tocar Jesus, a partir da nossa pessoa, a partir do nosso testemunho. É um comprometimento de todos nós: manter a pureza do nosso coração, as vestes da santidade, para que o povo de Deus reconheça também em nós a presença de Jesus.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!