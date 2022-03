Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/03/2022

Primeira Leitura (Lv 19,1-2.11-18)

Leitura do Livro do Levítico.

1O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2“Fala a toda a Comunidade dos filhos de Israel, e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.

11Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. 12Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor.

13Não explores o teu próximo nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. 14Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. 15Não cometas injustiças no exercício da justiça; não favoreças o pobre nem prestigieis o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça.

16Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires, caluniando-o, contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. 17Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele.

18Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18)

— Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida!

— Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida!

— A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes.

— Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.

— É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.

— Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma; que ela chegue até vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor!

Evangelho (Mt 25,31-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 31“Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. 32Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo! 35Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; 36eu estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes me visitar’. 37Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? 38Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? 39Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar?’ 40Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ 41Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. 42Pois eu estava com fome e não me destes de comer; eu estava com sede e não me destes de beber; 43eu era estrangeiro e não me recebestes em casa; eu estava nu e não me vestistes; eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar’. 44E responderão também eles: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos?’ 45Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes!’ 46Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Aprenda a contemplar o rosto de Cristo

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de meu Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo! Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes me visitar’” (Mateus 25,31-36).

Veja, esses elementos que aparecem aqui no Evangelho nos recordam diretamente do discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças. É o projeto de todo cristão, é a nossa vida que precisa tocar essas realidades.

Sabemos que existirá uma conclusão de toda a história: o fim dos tempos. O fim dos tempos não é a destruição do planeta Terra, destruição de todas as coisas que nós contemplamos na natureza. Não tem nada a ver com isso! Existirá uma conclusão da história, ou seja, tudo se encaminhará para o projeto do Criador. Mas também temos de ter consciência que existirá uma conclusão da minha história e da tua história.

É justamente sobre esse tema que nós tratamos no Evangelho. Por que? A luz de Deus vai brilhar um dia sobre todos nós, a luz de Deus vai brilhar sobre as nossas escolhas, sobre a forma como nós decidimos viver nesta vida que Deus nos deu. Por isso, bom seria se nós já, agora, acendêssemos essa luz de Cristo para enxergar o nosso coração. Eu diria ainda mais, não que acendêssemos, mas que permitíssemos que a luz de Deus brilhasse já nos nossos corações e nas nossas consciências.

Uma vez que nós veremos o nosso rosto verdadeiro, o rosto de Cristo também vai ficar visível a todos nós

Um dia, veremos o nosso rosto verdadeiro, então, é bom já irmos nos acostumando a nos enxergar, de fato, como nós somos. Por isso, a nossa consciência precisa de uma boa formação, precisamos cultivar sempre a verdade, o amor à verdade, o amor que nosso Senhor nos ensinou, para que a nossa consciência nos ajude sempre. A consciência é essa luz, que nos ajuda sempre a tomar consciência do que nós escolhemos de como vivemos a nossa vida.

E uma vez que nós veremos o nosso rosto verdadeiro, o rosto de Cristo também vai ficar visível a todos nós. Mas é engraçado que esse rosto de Cristo anda no nosso meio um pouco escondido, Ele está no nosso meio de uma forma escondida e precisamos já aprender a descobri-Lo. Se, um dia, queremos contemplar o rosto de Cristo na vida eterna, temos que aprender, desde já, a contemplar o rosto de Cristo. Onde? No faminto, no sedento, no estrangeiro, no migrante, naquele que está nu, naquele que está doente, naquele que está prisioneiro. Jesus se esconde aí! Ali está o rosto de Cristo e precisamos descobri-Lo! Para quê? Para que um dia nós também ouçamos a voz do Pai dizendo: “Vinde benditos. Porque eu estava nessas condições e fui acolhido”.

Vejam a identificação de Cristo com todas essas realidades que o padre disse, eu posso hoje encontrar Jesus Cristo nessas realidades e, um dia, encontrá-Lo definitivamente na vida eterna. Que nosso Senhor faça brilhar nos nossos corações e nas nossas consciências a sua luz bendita.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.