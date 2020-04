Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/04/2020

Primeira Leitura (Is 49,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome; 2fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem serei glorificado”.

4E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa”. 5E agora me diz o Senhor – ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo – que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória. 6Disse ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 70)

— Minha boca anunciará vossa justiça.

— Minha boca anunciará vossa justiça.

— Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: que eu não seja envergonhado para sempre! Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! Escutai a minha voz, vinde salvar-me!

— Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve! Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.

— Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude! Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo.

— Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas.

Evangelho (Jo 13,21-33.36-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, 21Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: “Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará”. 22Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. 23Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. 24Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. 25Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: “Senhor, quem é?”

26Jesus respondeu: “É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho”. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: “O que tens a fazer, executa-o depressa”. 28Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. 29Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: ‘Compra o que precisamos para a festa’, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. 31Depois que Judas saiu, disse Jesus: “Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. 32Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. 33Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: ‘Para onde eu vou, vós não podeis ir’”.

36Simão Pedro perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus respondeu-lhe: “Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde”. 37Pedro disse: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti!” 38Respondeu Jesus: “Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O mistério da iniquidade age no meio de nós

“Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: “O que tens a fazer, executa-o depressa” (João 13,26-27).

A cena da Ceia final de Jesus tem muitos lances, nuances e pontos importantes que precisamos meditar e refletir para entendermos a vida de ontem, de hoje e sempre.

O mistério da graça é o mistério da salvação e do amor que nos salva, mas, no meio de nós, age o mistério da iniquidade e da maldade. Se Deus é aquele que veio salvar, o iníquo é aquele que veio perder. E a quem nós entregarmos o coração, a vida, os pensamentos e os sentimentos, seremos levados. Por isso, queremos que a vida esteja em Jesus, para que o mistério da iniquidade não esteja agindo em nós, não tenha força nem poder sobre a nossa vida.

Judas era muito mais do que discípulo de Jesus, era apóstolo do Senhor, e fazia parte dos Doze escolhidos. Gozava da intimidade do Mestre, ia para todos os lugares e, no grupo, tinha uma responsabilidade fundamental: cuidava do dinheiro do grupo, que era doado pelas pessoas, era responsável por administrar.

O mistério da iniquidade entrou em Judas pelo poder e pela sedução que o dinheiro exerce na vida humana, mas ele não deu ouvidos a Jesus quando precisava, ele não seguiu Jesus com a total entrega da alma e do coração. Deixou a tentação falar mais alto no seu coração, mesmo estando na companhia de Jesus. E o demônio entrou nele logo depois que ele recebeu o pão, a Eucaristia.

O mistério da iniquidade é forte, só não é maior que Deus

Não podemos nos juntar ao grupo dos que querem apedrejar Judas. A brincadeira, sem graça, de apedrejar Judas até as crianças fazem. Que maldade e perversidade!

Judas representa a iniquidade que está em cada um de nós, as nossas próprias infidelidades e quedas. Representa cada um de nós que somos da Igreja, que nos dizemos cristãos e seguidores de Jesus.

Quantas vezes traímos Jesus, quantas vezes participamos da Ceia do Senhor, comungamos do Senhor, mas comungamos também da perversidade e maldade do mundo! Quantas vezes recebemos a Eucaristia na boca, e a própria língua fala mal, fala da vida dos outros e comete atrocidades!

Hoje, e nenhum outro dia, é dia de julgarmos ou condenarmos Judas. Hoje, é dia de colocarmos a nossa barba de molho (como sempre devemos fazer a cada dia), colocarmos o nosso coração no lugar que ele precisa estar, para meditar e refletir o quanto permitimos ao mistério da iniquidade nos iludir e nos enganar. Digo mais, ele não está só no mundo, ele age em nós, na Igreja, onde quer que estejamos, porque o mistério da iniquidade é forte, só não é maior que Deus.

Permitamos que Deus seja maior em nossa vida.

Deus abençoe você!