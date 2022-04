Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/04/2022

Primeira Leitura (Gn 17,3-9)

Naqueles dias, 3Abrão prostrou-se com o rosto por terra. 4E Deus lhe disse: “Eis a minha aliança contigo: tu serás pai de uma multidão de nações. 5Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações.

6Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. 7Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre; uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. 8A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes”. 9Deus disse a Abraão: “Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre”.

Responsório (Sl 104,4-9)

— O Senhor se lembra sempre da Aliança!

— O Senhor se lembra sempre da Aliança!

— Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face! Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios!

— Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra.

— Ele sempre se recorda da Aliança, promulgada a incontáveis gerações; da Aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaac.

Evangelho (Jo 8,51-59)

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: 51“Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte”. 52Disseram então os judeus: “Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: ‘Se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte’. 53Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser?”

54Jesus respondeu: “Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. 55No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós! Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia; ele o viu, e alegrou-se”. 57Os judeus disseram-lhe então: “Nem sequer cinquenta anos tens, e viste Abraão!” 58Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou”. 59Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do Templo.

Acredite: com Jesus, a morte não é o fim!

“Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: ‘Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte’. Disseram então os judeus: ‘Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: ‘Se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte’. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser?’” (João 8,51-52).

Ele é maior que Abraão, Ele é maior que todos os profetas! Quem Jesus pretender ser? Jesus nunca pretendeu ser nada, pois Jesus é! Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Infelizmente, os corações endurecidos, os concidadãos de Jesus, não podiam ver essa verdade, não podiam aderir à Verdade, pela dureza de coração, e não simplesmente pela limitação de compreensão (porque muitos aderiram, pois abriram os seus corações e permitiram que Jesus revelasse o Seu verdadeiro rosto).

Então, hoje, essa Palavra também interpela o nosso coração. A discussão está cada vez mais calorosa, pois estamos nos aproximando do julgamento, da prisão e morte de Jesus, ou seja, o Mistério de sua Paixão e Morte. E Jesus diz: “Quem guarda a minha Palavra não verá a morte”. Vejam a novidade que Jesus apresenta: a superação da própria morte. Aqui, a Ressurreição já é um elemento presente nos discursos de Jesus e, certamente, provocou (como vimos aqui) uma reação enérgica, forte, por parte dos fariseus e dos Mestres da Lei. Jesus não é apenas um Mestre de vida, e sim o Filho de Deus, que é capaz de vencer até a morte.

Com Jesus, a morte não tem a palavra fim, porque a morte é só Páscoa, é só uma etapa neste caminho, nesta direção ao Pai do Céu!

Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não veio simplesmente nos ensinar algumas verdades, Ele veio para nos trazer a Vida. A Vida que é capaz de vencer a morte. Com Jesus, a morte não tem a palavra fim, ela não existe, porque, com Jesus, ela é só Páscoa, a morte é só uma passagem, é só uma etapa neste caminho, nesta direção ao Pai do Céu!

E aqui eu falo certamente com muito respeito a todos aqueles que já perderam um ente querido, ou você que esteja passando por uma experiência assim, deixe esta Palavra da Vida tocar o seu coração: nem a morte é capaz de separar você dessa pessoa. Porque, se estamos em Cristo, Ele é a Vida e vence a morte!

Até Abraão era desta forma: a morte era o fim. Porém, em Jesus, não. Pois Ele é a superação disso, Jesus vai muito mais além. Existe alguém muito maior de que Abraão, maior de que todos os outros profetas, Jesus Cristo, o Senhor! Por isso, essa experiência de Páscoa (e nós nos aproximamos dela) vai ser para nós uma experiência de cura da nossa ideia errada sobre a morte.

Talvez, você tenha dentro de você uma ideia equivocada sobre a morte; e, talvez, nesta Páscoa, seja a experiência de você se curar definitivamente dessa ideia errada. Se você aderir a Jesus Cristo, o autor da vida, se você abrir o seu coração e permitir que Cristo seja o centro da sua vida, até mesmo a experiência de morte será totalmente diferente na sua vida: você enxergará que ela é somente Páscoa, é só passagem para uma vida plena, para uma vida definitivamente em união com Deus, com o Pai do Céu. Eu desejo isso para mim e desejo isso para o seu coração!

