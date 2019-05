Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/05/2019

Primeira Leitura (At 7,51-8,1a)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, Estêvão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: 51“Homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido! Vós sempre resististes ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazeis vós! 52A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do Justo, do qual, agora, vós vos tornastes traidores e assassinos. 53Vós recebestes a Lei, por meio de anjos, e não a observastes!”

54Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estêvão. 55Estêvão, cheio do Espírito Santo, olhou para a céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé, à direita de Deus. 56E disse: “Estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus”.

57Mas eles, dando grandes gritos e, tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estêvão; 58arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. 59Enquanto o apedrejavam, Estêvão clamou dizendo: “Senhor Jesus, acolhe o meu espírito”. 60Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: “Senhor, não os condenes por este pecado”. E, ao dizer isto, morreu. 8,1aSaulo era um dos que aprovavam a execução de Estêvão.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 30)

— Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.

— Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve! Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza; por vossa honra orientai-me e conduzi-me!

— Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel! Quanto a mim, é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria.

— Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão! Na proteção de vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais.

Evangelho (Jo 6,30-35)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: 30Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? 31Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a comer’”. 32Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. 33Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.

34Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Cristo é o pão que dá vida ao mundo

“Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo” (João 6,32-33).

Nosso Pai maravilhoso, bondoso e misericordioso é digno de todo louvor, honra, glória e de toda bênção, porque Ele nos sacia, alimenta-nos e cuida de nós. O Pai poderia nos alimentar de diversas formas, como Ele nos alimenta com toda a natureza criada tão rica em elementos para saciar a nossa fome e nossa sede, mas o Pai sabe que nós temos fome de eternidade, temos sede d’Ele, sede do Céu; e se não nos preenchermos dessa fome, iremos nos saciar com alimentos estragados.

Assim como estamos deixando bons alimentos para não comermos qualquer coisa, e o nosso organismo está se estragando e estamos adquirindo e assimilando tantas doenças, é porque comemos tantos alimentos, tantas bobagens que nos estragam. No nosso interior, não é diferente, na nossa vida psicológica, psíquica, espiritual, também estamos nos alimentando de qualquer coisa, estamos nos preenchendo com intelectualismos, filosofias e psicologias. Todas elas têm a sua importância, mas o homem e a mulher de Deus se alimentam de Deus em primeiro lugar.

O jovem de Deus ou qualquer pessoa que vai se formar em uma área, apaixona-se por alguma ciência, aplica-se, debruça-se; e é bonito ver a determinação, ver a pessoa se debruçar por aquilo que ela acredita e corre atrás.

Precisamos buscar, com mais intensidade, o único pão que nos sacia: Jesus

Precisamos correr atrás para nos alimentar de Deus, porque Ele fez a parte d’Ele e nos deu Seu Filho como alimento para nos alimentar e preencher a nossa vida.

Só Jesus é o alimento que o Pai nos dá, é o Pão de Deus, o Pão que desce do Céu e dá vida ao mundo; este mundo em que vivemos, que é feito de aparências, onde parece que todos estão vivos, estão bem, todos cheios de cores! Na televisão, só mostram coisas belas, então, você coloca uma “capa” para esconder o que está por trás, para não mostrar o quanto as pessoas estão tristes, deprimidas, depressivas, oprimidas, magoadas e feridas no corpo, na alma e no espírito.

A verdade é que o mundo é um verdadeiro ambulatório onde estamos sempre na emergência para salvar almas, vidas e corações. O remédio nós temos, o alimento nós temos, mas é como um paciente que está na UTI, mas o medicam de forma errada: ele se alimenta de forma errada e vai perecer, porque não foi bem cuidado.

Deus viu e está vendo que o mundo está numa verdadeira UTI, e Ele mesmo veio salvar e resgatar os Seus, para que não pereçam.

É preciso que nos alimentemos d’Ele, que nos permitamos ir a Ele, porque quem vai ao Pai não tem fome nem sede, pois Ele mesmo nos sacia, preenche-nos com a Sua presença. Em meio às circunstâncias em que estamos, precisamos buscar, com mais intensidade, o único pão que nos sacia, e Ele se chama Jesus, o Pão que desce do Céu para dar vida ao mundo, para dar vida a nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook