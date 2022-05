Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/05/2022

Primeira Leitura (At 9,31-42)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 31a Igreja vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo.

32Pedro percorria todos os lugares; e visitou também os fiéis que moravam em Lida. 33Encontrou aí um homem chamado Enéias, que estava paralítico e, há oito anos, jazia numa cama. 34Pedro disse-lhe: “Enéias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te e arruma a tua cama!” Imediatamente Enéias se levantou. 35Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor.

36Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer Gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. 37Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. 38Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado: “Vem depressa até nós!”

39Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. 40Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: “Tabita, levanta-te!” Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. 41Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. 42O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 115,12-17)— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor?

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor?

— Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.

— Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos.

— Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva; mas me quebrastes os grilhões da escravidão: Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.

Evangelho (Jo 6,60-69)— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 60muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?” 61Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? 63O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. 64Mas entre vós há alguns que não creem”. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo.

65E acrescentou: “É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai”. 66A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. 67Então, Jesus disse aos doze: “Vós também vos quereis ir embora?” 68Simão Pedro respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Não abandone jamais a sua fé

“Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: ‘Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?’. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: ‘Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida’” (João 6,60-63).

Veja, meus irmãos, essa Palavra realmente é dura, ela exige de nós uma adesão. Para nos adequarmos a ela, é preciso uma adesão não apenas da razão, mas do coração. É preciso que aquilo que Jesus nos afirma passe pela experiência do nosso coração. Não basta uma adequação apenas racional, porque, às vezes, o mistério exige a fé e não o entendimento. Muitas vezes, os mistérios de Deus vão pedir a nossa adesão de fé e não o entendimento racional, e isso, muitas vezes, nos desinstala como desinstalou muitos dos discípulos de Jesus, e ter fé não nos faz menos humanos, de forma nenhuma, mas nos faz ainda mais humanos, porque nós damos espaço para o divino.

O ser humano não sobrevive sem o divino, por isso a fé nos torna ainda mais humanos, ainda mais capazes, mais abertos àquilo que é a beleza do transcendente. Por isso que certas verdades de Cristo são duras de entender, e os discípulos afirmaram isso: “Essa palavra é dura”. A fé é a experiência de toda a pessoa e não apenas da nossa cabeça, mas a experiência de todo o nosso ser. O coração, os sentimentos, as emoções, as nossas experiências, os nossos encontros, tudo isso são elementos que apoiam a nossa fé, que nos ajudam a experimentar o mistério. Não podemos ficar só com a parte racional.

A fé é a experiência de toda a pessoa, e não apenas da nossa cabeça, mas a experiência de todo o nosso ser

Às vezes, muitos de nós também nos afastamos, vamos embora só porque, naquele momento, não conseguimos ter o controle da situação, o controle da razão para entender determinadas coisas, e muitos, nesse momento, vão embora e abandonam o caminho de fé. Mas aqui está a palavra do apóstolo Pedro, que representa toda a comunidade, que representa também o meu e o seu coração: “Senhor, onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna”. Ou seja, só a tua Palavra nos completa, só a tua Palavra nos faz verdadeiramente humanos, só a tua Palavra preenche o nosso coração, porque ela envolve todo o nosso ser, o nosso intelecto, a nossa razão, os nossos sentimentos, as nossas experiências, as nossas emoções.

Essa é a verdadeira experiência com Jesus Cristo, nossa pessoa num todo precisa aderir a esse mistério. Essa palavra não é dura, ela é forte, potente e transformadora. Então, não tenha medo, não vá embora, não abandone a sua fé; permaneça com Jesus, porque Ele está contigo.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.