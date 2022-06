Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/06/2022

Primeira Leitura (1Rs 17,7-16)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

Naqueles dias, 7secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. 8Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: 9“Levanta-te e vai a Sarepta dos sidônios, e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento”.

10Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: “Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber”. 11Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: “Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão!”

12Ela respondeu: “Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte”.

13Elias replicou-lhe: “Não te preocupes! Vai e faze como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com isso um pãozinho, e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. 14Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: ‘A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra’”.

15A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. 16A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 4)

— Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face!

— Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face!

— Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça! Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração! Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade?

— Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece! Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira; meditai nos vossos leitos e calai o coração!

— Muitos há que se perguntam: “Quem nos dá felicidade?” Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face! Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo.

Evangelho (Mt 5,13-16)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 13“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens.

14Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. 15Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. 16Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Você é destinado a ser sal da terra e luz do mundo

“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ‘Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens’. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte” (Mateus 5,13-14).

Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós devemos ser no mundo. Jesus utiliza-se de duas imagens: o sal e a luz. O sal porque, na verdade, existe uma realidade aqui comum, tanto ao sal como à luz. É a invisibilidade. Porque, por exemplo, o sal depois que faz a sua função de temperar, de salgar, ele desaparece, e a luz justamente faz funcionar tudo, mas não a vemos.

Essa é uma coisa interessante para a vida de cada cristão: realizar a sua vocação, fazer aquilo para a qual foi destinado mas, ao mesmo tempo, desaparecer para que Cristo apareça, para que a vida de Cristo seja mais evidente.

O cristão deve fazer funcionar como a luz (a energia) a engrenagem da vida neste mundo

A fé é significativa quando toca o ser humano, assim como o sal. Por isso, o sal — como transforma o sabor dos alimentos — a fé também precisa transformar o ser humano, precisa transformar o coração do homem, dar sabor à sua vida, dar sentido. E a experiência com Cristo precisa dar sentido aos nossos dias, à nossa vida; o cristão precisa transformar tudo aquilo que está à sua volta, ele deve fazer funcionar como a luz (a energia) a engrenagem da vida neste mundo e depois desaparecer. Porque é Cristo quem tem que aparecer, é a vida de Cristo que precisa ficar evidente.

Papa Bento XVI, em um dos seus ensinamentos, lembrava-nos que o cristianismo cresce por atração e não por proselitismo — proselitismo é como se fosse uma propaganda ou marketing. O cristianismo cresce por atração, ou seja, quando as pessoas veem em mim e em você as ações de Cristo, os sentimentos de Cristo, um comportamento de Cristo, a vida de Cristo. Por isso, o cristianismo cresce porque aquela pessoa vê aquela atitude, vê Cristo naquela pessoa e começa também a ter o desejo de viver aquela experiência.

Somos destinados a ser sal da terra e luz do mundo, viver a nossa vocação profundamente, tocar as realidades do mundo, transformar as realidades do mundo, fazer com que as realidades do mundo funcionem, segundo o projeto de Deus, e, depois, desaparecer para que Cristo apareça e seja glorificado.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.