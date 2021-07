Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/07/2021

Primeira Leitura (Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a)

Leitura do Livro do Gênesis.

41,55Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao Faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: “Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser”.

56Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. 57De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra.

42,5Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. 6José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população.

Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. 7aAo ver seus irmãos, José os reconheceu. 17E mandou metê-los na prisão durante três dias. 18E, no terceiro dia, disse-lhes: “Fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. 19Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. 20Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrerdes”.

Eles fizeram como José lhes tinha dito. 21E diziam uns aos outros: “Sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão: vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação”.

22Rúben disse-lhes: “Não vos adverti dizendo: ‘Não pequeis contra o menino?’ E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue”. 23Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. 24aEntão, José afastou-se deles e chorou.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 32)

— Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos!

— Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação!

— O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar.

— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.

Evangelho (Mt 10,1-7)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. 2Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; 3Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus.

5Jesus enviou estes Doze, com as seguintes recomendações: “Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! 6Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! 7Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Evangelho é a única novidade que transforma a nossa alma

“Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’” (Mateus 10,6-7).

Temos uma missão nobre neste mundo: sermos presença de Jesus no mundo onde estamos. É o próprio Jesus que, pelo batismo que nos conferiu, nos deu a unção, a graça para expulsarmos os espíritos malignos e para curarmos as doenças e enfermidades.

Porque o mundo padece de tantas enfermidades físicas, mas padece, sobretudo, de tantas realidades emocionais, mentais e espirituais. Precisamos ser presença de cura, precisamos ser presença amorosa no mundo que padece enfermo. Precisamos ser presença que exorciza o mal da vida das pessoas e da nossa própria vida.

Não podemos perecer diante de espíritos negativos e pessimistas, diante de espíritos que levam sempre à perversão, à maldade, ao engano, à ilusão. Não podemos ceder ao espírito da ganância deste mundo; não podemos ceder ao espírito da soberba, da inveja, do rancor, do ressentimento e da mágoa. Expulsemos esses espíritos malignos da nossa vida e da vida dos nossos.

A novidade será sempre o Evangelho, porque ele é a novidade sempre nova

Por isso, Jesus está ordenando que nós precisamos ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a casa de Israel é a casa de todos nós. Existem muitas ovelhas perdidas dentro da nossa própria casa, quando não, nós mesmos estamos perdidos em nossos pensamentos e sentimentos. Por falta de cuidado muitas ovelhas perecem. Quem está de pé, tem que cuidar para não cair. Você vê, de repente, o casal está firme, caminhando em Deus, e um desencaminha, se desorienta e se perde. Quando vê o filho que você criou, na igreja, você está criando para Deus, você até se orgulha disso, mas cuide porque para se perder no mundo de hoje, diante de tantos caminhos enganosos e sedutores, é fácil.

Olhemos para os nossos e levemos a eles a Boa Nova do Reino: o Reino dos Céus está próximo!

Não deixemos que a ilusão, o engano, a mentira e os espíritos sedutores do mundo em que estamos, percam os nossos. É preciso levar a Boa Nova da salvação sempre para dentro da nossa casa.

Cuidado, porque vivemos no mundo das novidades e as casas estão se enchendo de novidades; tem que trocar a televisão, o celular, o computador, porque tudo rapidamente perece, se torna inútil e é aquela sede por novidades. As crianças querem novidades, os jovens querem novidades. Não! O que parece ser novidade, logo se torna velho e obsoleto, não traz aquilo que a alma precisa.

A novidade será sempre o Evangelho, porque ele é a novidade sempre nova, a única novidade que renova, salva, transforma, cura e liberta a nossa alma. Por isso, levemos para nós a novidade que renova e salva, levemos o Evangelho de salvação para os nossos.

Deus abençoe você!