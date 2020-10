Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/10/2020

Primeira Leitura (At 1,12-14)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Depois que Jesus subiu ao céu, 12os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. 13Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago.14Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Evangelho (Lc 1,26-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”

29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.

34Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 37porque para Deus nada é impossível”.

38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Santo Rosário é uma arma poderosa para a nossa vida

“Maria, então, disse: ‘Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!’” (Lucas 1,38).

A Igreja nos dá a graça de celebrarmos, hoje, Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora das Vitórias. Lá no século XVI, houve a grande batalha de Lepanto, e Ela foi importantíssima para a história da humanidade e da Igreja. A guerra promovida com os turcos-otomanos, nossos irmãos muçulmanos, foi decisiva para que aquele mundo, sobretudo Portugal e Espanha, não fosse dominado pelos Islâmicos, isso significaria que, hoje, muitos de nós também seríamos rendidos à cultura e à religião muçulmana.

Diante do poder bélico que o império turco tinha, os cristãos belicamente com certeza eram os mais fragilizados, a graça que os cristãos tinham era a graça da oração. Todo mundo colocou o Rosário na mão e aquela vitória da batalha de Lepanto aconteceu pelos cristãos rezando o Santo Rosário.

Quando, hoje, celebramos Nossa Senhora das Vitórias ou Nossa Senhora do Rosário, é para dizer que o Rosário é a nossa arma poderosa, e ela não consiste numa repetição de Ave-Marias apenas. Muito pelo contrário, é uma oração mística, profunda, contemplativa e meditativa; é uma vitória para a nossa própria vida.

Vivemos, hoje, derrotados pela ansiedade, pelo medo, pelas angústias, pelas tensões, preocupações e inquietações, que são verdadeiras avalanches que se jogam sobre nós.

O Santo Rosário é uma oração mística, profunda, contemplativa e meditativa; é uma vitória para a nossa própria vida

O Céu está nos dando um santo remédio: a contemplação dos mistérios da nossa fé. É essa graça que o Santo Rosário nos dá porque estamos contemplando desde o anjo que vai visitar Maria, para ali dar início a esse mistério maravilhoso da encarnação de Deus no meio de nós, até o último glorioso, que é a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra.

Nós passamos, contemplamos e meditamos os mistérios essenciais da nossa fé, da nossa redenção e da nossa vida. Depois, a nossa vida é iluminada pela vida de Cristo e de Sua Mãe, a Virgem Maria, porque os mistérios do Santo Rosário são os mistérios da nossa própria vida.

As alegrias de Jesus, as dores, as luzes na vida d’Ele e a Sua glória devem refletir a nossa própria vida. E para que não nos percamos em tantas luzes opacas e obscuras da vida, é que o Santo Rosário nos ilumina quando meditamos, quando contemplamos, quando percebemos que a graça divina que nos cura é essa.

A vitória das nossas famílias, a vitória da nossa casa, a vitória da nossa vida pessoal está aí na contemplação dos mistérios da fé. É bonito o Santo Rosário porque as Ave-Marias são como panos de fundo – sabe aquela musiquinha instrumental que você coloca para meditar e está tocando ao fundo – , estamos rezando com a boca para que não nos percamos porque temos dificuldade de concentração, de nos mantermos centrados em alguma coisa, então, as Ave-Marias são como portas de Deus nos puxando, enquanto vamos contemplando os mistérios da fé. Depois, a Virgem Maria reza conosco, os anjos rezam conosco, quando contemplamos os mistérios da fé.

Não desista do Santo Terço! Reze em casa, reze com a família, reze no carro pelo menos uma vez por semana. Cada família cristã e católica deveria se reunir para rezar o Santo Terço. Digo a você: as vitórias serão inúmeras em sua casa.

Depois, individualmente, rezando no seu carro, a caminho do trabalho, ao invés de ficar ouvindo notícias de cá e para lá, músicas, sem tempo para o Santo Terço… Ele é a vitória para esses devaneios mentais, para essa inconsistência dos sentimentos e para todo esse tempo em que vivemos, onde as batalhas são muitas. Com o terço na mão, iremos sempre vencer, com a graça de Deus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook