Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/11/2020

Primeira Leitura (Fl 4,10-19)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.

Irmãos, 10grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer seu afeto por mim. Na verdade estava sempre vivo mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. 11Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. 12Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. 13Tudo posso naquele que me dá força. 14No entanto fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. 15Filipenses, bem sabeis que, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma Igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. 16Já em Tessalônica, mais de uma vez, me enviastes aquilo de que eu precisava. 17Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. 18Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. 19O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 111)

— Feliz aquele que respeita o Senhor!

— Feliz aquele que respeita o Senhor!

— Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei! Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos!

— Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente!

— Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder.

Evangelho (Lc 16,9-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 9“Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. 10Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. 11Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? 12E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? 13Ninguém pode servir a dois senhores: porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro”. 14Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. 15Então, Jesus lhes disse: “Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens, é detestável para Deus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito

“Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes” (Lucas 16,10).

Muitas vezes, olhamos para as grandes coisas e achamos que elas são importantes, mas cada coisa é importante, cada momento é importante, cada situação vivida é importante. Não é porque um foi desonesto com milhões em dinheiro, e você diz: “Não, foi só um real; só dez reais”; seja, por favor, honesto para administrar um milhão de reais e seja muito honesto para administrar um real. Seja muito honesto para administrar uma moeda como também ao administrar cem moedas. Seja muito honesto para cuidar da sua casa, do seu quarto e do seu lar, dê o melhor de si ali como também ao cuidar de uma empresa, de um país, ou seja, o que estiver sob sua responsabilidade.

Às vezes, dizemos: “Tenho muitas responsabilidades”. Todo mundo tem muitas responsabilidades, e é fazendo bem aquilo que nos é colocado que medimos o tamanho, a grandeza da nossa responsabilidade.

O pai que cuida de um filho tem que ter a mesma aplicação de um pai que cuida de dez, ainda que seja mais exigente cuidar de dez, mas é preciso cuidar de um primeiro para depois cuidar de dois, de três, de quatro… E assim por diante. Quem não administra um minuto da vida vai ser difícil administrar uma hora, depois 24 horas; e assim por diante.

Seja fiel no pouco que você tem, pois isso revela a grandeza do seu caráter e da sua personalidade

Estamos nos tempos em que vivemos menosprezando as pequenas coisas, mas são as pequenas coisas que fazem toda a diferença, são elas que nos revelam onde está o melhor de nós, onde está realmente a nossa capacidade de gerir e administrar a nossa própria vida.

Comece pelo seu próprio quarto. Alguém que quer um dia administrar uma casa tem que saber, primeiro, cuidar de um quarto… Inclusive, comece arrumando a sua própria cama, dobrando a sua coberta assim que você levanta. Já vai ser uma primeira responsabilidade assumida na vida. Se uma criança menospreza isso, se um pai não ensina os seus filhos a cuidarem de uma coisa que parece mínima (mas não é, ao contrário, é importante); se não sabe pegar a meia que tirou do meu pé e colocar num cesto porque acha que isso é insignificante (mas não é insignificante) é sinal de que outras coisas importantes na vida também deixará de lado.

Precisamos ser honestos até com o dinheiro que é desonesto. Não vamos compartilhar de dinheiro desonesto, jamais! Mas, muitas vezes, o dinheiro que chegou até nós é gerido no mundo de uma forma desonesta e entraríamos em tantos meios para explicar as injustiças, e assim por diante.

Seja fiel no pouco que você tem, pois isso revela a grandeza do seu caráter e da sua personalidade. Seja fiel com poucos amigos, seja fiel naquele momento em que você está sozinho com a pessoa porque assim você também será tão bom quando estiver diante de tantas pessoas.

Quem é fiel no pouco é quem, de verdade, vai ser fiel no muito, e é esse quem receberá a recompensa pela sua fidelidade.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook