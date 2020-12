Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/12/2020

Primeira Leitura (Is 35,1-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

1Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. 2Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron; seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus.

3Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. 4Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”.

5Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. 6O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. 7A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta, em fontes d’água; nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco.

8Ali haverá uma vereda e um caminho; o caminho se chamará estrada santa: por ela não passará o impuro; mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. 9Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá; os que forem libertados poderão percorrê-la, 10os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos: cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 84)

— Eis que vem o nosso Deus! Ele vem para salvar.

— Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai anunciar; a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.

— A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.

— O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus.

Evangelho (Lc 5,17-26)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

17Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da Lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar.

18Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. 19Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. 20Vendo-lhes a fé, ele disse: “Homem, teus pecados estão perdoados”.

21Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: “Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus?” 22Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: “Por que murmurais em vossos corações? 23O que é mais fácil dizer: ‘teus pecados estão perdoados’, ou dizer: ‘levanta-te e anda?’ 24Pois, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados — disse ao paralítico — eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa”. 25Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. 26Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: “Hoje vimos coisas maravilhosas!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Levemos as pessoas ao encontro de Jesus

“Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo” (Lucas 5,18).

Que beleza são esses homens que estão carregando um paralítico que precisa chegar até Jesus, pois – é claro! – uma vez que esse homem estava paralítico, ele não tinha como andar, não tinha mobilidade, forças nas pernas para poder chegar até o Senhor.

Esses homens bondosos não pensaram neles em primeiro lugar – eles também queriam chegar até Jesus. Eles levaram alguém que estava mais necessitado, alguém que estava paralisado e que precisava do Senhor. Foram homens de fé que levaram também um homem de fé, mas que não tinha como chegar ao Senhor.

Precisamos ser esses homens de fé, mas não há homens e mulheres de fé que não sejam também homens de esperança e de caridade. Não tenha somente fé: “Eu tenho muita fé”, “Creio muito em Deus”.! Se você tem fé, se você crê mesmo nesse Deus e O ama tanto, ame mesmo o seu irmão, vá ao encontro daqueles que não podem chegar até Jesus.

Nesta época em que vivemos, nas circunstâncias do ano que se passa, em que uma pandemia veio tomar conta de toda a humanidade, muitas pessoas se fecharam em si e se esqueceram da caridade.

Precisamos ser prudentes em tudo, mas sem jamais deixar de amar e de cuidar. Já que temos tantas redes sociais, temos tanta disponibilidade de mecanismos digitais, levemos a graça de Deus ao coração das pessoas e levemos as pessoas ao encontro de Jesus.

Vá ao encontro daqueles que não podem chegar até Jesus

Não usemos as redes, os aparelhos que estão à nossa disposição para semear fofoca e confusão, levemos a Palavra de Deus que transforma, cura, liberta, e que coloca muitas pessoas de pé, porque muitas estão doentes, prostradas, desanimadas, paralisadas como o paralítico do Evangelho.

Não deixemos a nossa vida paralisar nem a vida do irmão. Por isso, neste tempo de graça, abra o seu coração, vá ao encontro daquele que passa necessidade, ligue e procure saber. Tenho que lhe dizer que há pessoas morrendo por depressão, solidão, abandono, falta de cuidado, de ternura, amor e presença.

A paralisia que se refere o Evangelho não é só a paralisia das pernas; o coração humano está paralisado, atormentado, doente e fragmentado. Como precisamos levar essas pessoas até Jesus, porque Jesus perdoa os nossos pecados, purifica a nossa alma e nos coloca de pé.

Que possamos ir ao encontro do Senhor, mas que sejamos homens e mulheres de fé para levarmos tantos, a fim de que também eles se levantem da paralisia em que se encontram.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook